Le Caen Handball se qualifie pour la finale des playoffs

Le Caen Handball a décroché une victoire importante face à Pomtault-Combault (34-30) ce dimanche 31 mai 2026, obtenant son billet pour la finale des playoffs.

Le Caen Handball a décroché une victoire importante face à Pomtault-Combault (34-30) ce dimanche 31 mai 2026, obtenant son billet pour la finale des playoffs .

Les Vikings de Caen ont répondu présent face à Pontault-Combault dans une rencontre accrochée au Palais des Sports. Après un match aller accroché et une victoire 35-32 en région parisienne, tout restait à faire pour Caen. Porté par son public, Caen a progressivement pris le dessus dans cette rencontre malgré un léger relâchement au milieu de la seconde période. Une victoire 34-30 qui leur permet de passer à la finale des playoffs.

Le Caen Handball a su imposer son rythme tout au long de la rencontre. Le capitaine Jordan Allais a été un des artisans de cette victoire. Louis Tournellec a encore étalé ses talents de buteur, avec 9 réalisations. La joie des joueurs du Caen Handball après leur qualification pour la finale des playoffs est palpable.

Après 739 jours de souffrance, Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau. Les joueurs du Caen Handball ont été primés au concours Lépine pour leur invention qui va révolutionner vos travaux de peinture





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