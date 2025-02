Le Cœur Tel Symbole Incontournable de la Mode

Découvrez l'engouement pour le cœur dans la mode, des origines classiques à son statut de symbole dominant sur les podiums aujourd'hui.

La mode a le cœur à l'ouvrage ! Un symbole omniprésent sur les podiums, le cœur a conquis les maisons et les créateurs qui le subliment aussi bien sur des robes que sur des accessoires. Il se décline de mille façons, dans des imprimés ou des formes en 3D. Lors de son défilé pre-fall 2023, Chanel offre des inflexions grunge à un débardeur noir frappé du motif cousu, tandis que Marine Serre l'appose discrètement.

Casablanca forme le bustier de l'une de ses robes à la manière d'un cœur à cinq teintes, et Alaïa en a fait un sac best-seller. Il a aussi été aperçu subtilement sur les podiums des défilés Bode, Etro, ou encore Rabanne. Mais la palme revient à Jeremy Scott. Connu pour sa mode transgressive et haute en couleur, il signait une collection printemps-été 2023 pour Moschino où le symbole de l'amour était partout, décliné dans une version gonflable ultra-ludique. À l'issue de son défilé, le créateur américain s'est confié à Vogue sur les raisons pour lesquelles il a choisi le cœur comme fil rouge de sa collection : « Parfois, nous avons l'impression de nous noyer. Je suis sûr que c'est votre cas. Je sais que c'est mon cas. Mais peu importe ce qui se passe, nous devons garder de la place pour la joie, n'est-ce pas ? Plus c'est sombre, plus mes créations doivent être légères ». Même discours chez Alexandre Mattiussi, fondateur de la marque Ami : « Il est vrai que la forme du cœur a énormément inspiré les designers cette année, comme s'il était important de se répéter la phrase, 'aimons-nous les uns les autres', dans cette période qui n'est pas toute rose ». L'histoire d'amour entre le cœur et la mode est longue et riche. La réinterprétation la plus emblématique du cœur nous vient d'Yves Saint Laurent. Le créateur disait, « sans élégance de cœur, il n'y a pas d'élégance ». Ce mantra suivra le couturier disparu en juin 2008 tout au long de ses quarante ans de carrière. Et le créateur légendaire a fait du cœur sa signature identifiable jusque dans ses mythiques cartes de vœux qu'il dessinait lui-même, et calligraphiées du mot « Love ». L’histoire d’amour entre le couturier et ce symbole écarlate débute en 1962, lorsqu’il dévoile sa toute première collection au 30 bis rue Spontini à Paris, sous les yeux ébahis du public. C’est à cette occasion qu’il demande au parurier Roger Scemama de créer une broche en forme de cœur asymétrique pavée de pierreries rutilantes. Il s’en servira pour sublimer une robe couture du défilé. Alors qu’il n’a pas pour habitude de garder les bijoux d’une collection à l’autre, Yves Saint Laurent décide de conserver ce cœur et de l’épingler à la tenue de ses mannequins fétiches comme Amalia Vairelli, ou encore Laetitia Casta, qui portera à de multiples reprises les robes de mariée du couturier. Cet accessoire ne quittera pas les collections d’Yves Saint Laurent jusqu’à son ultime défilé en 2002. « Bien que le Cœur du couturier soit l’un des plus iconiques », indique Alexandre Samson, historien et responsable des départements Haute Couture et Création Contemporaine du Palais Galliera, « l’engouement pour ce symbole n’est pas nouveau. Il avait déjà été employé dans la mode contemporaine, notamment dans les années 30 et 40, avec l’apparition des décolletés sous forme de cœur. En témoignent les robes fourreau portées à l’époque par Lauren Bacall et Rita Hayworth ». Telle qu’on la connaît dans la mode, la forme du cœur ne s’inspire pas d’une forme anatomique, mais végétale. À l’origine, on doit ce galbe à la feuille de lierre, née sous la Grèce Antique, et à son illustration entremêlée souvent associée à la vigne, dessinée à l’époque sur des vases et poteries. Faisant directement écho à Dionysos, le dieu du vin, le lierre évoque alors longévité et amour impérissable. « Dans la mode, il s’agit d’abord d’un symbole chrétien, le cœur ardent de la vierge », indique Alexandre Samson. « S’il est signe d’amour martial au Moyen Âge, sa signification évolue au XVIIIe siècle pour être utilisée à des fins amoureuses et galantes, avant d’être exploité en semi par Yves Saint Laurent, Elsa Schiaparelli, ou encore dans les constructions de Madame Grès ». Il faudra attendre les années 1990/2000 pour que le cœur connaisse son véritable âge d’or. C’est à cette période que les créateurs s’amusent avec ce motif dodu pour en faire un objet de désir ultime : Dolce & Gabbana joue la carte lithurgique pour s’emparer du cœur en le couronnant d’épines et en l’associant à la croix. Thierry Mugler et Versace, dans les années 1990, dessinent des robes à décolleté cœur destinées à sublimer les courbes des supermodels. Alessandro Michele, alors à la tête des collections Gucci, l’enroule d’un serpent rouge et noir, créant un véritable logo, sans oublier Rei Kawakubo qui, en 2002, avec la ligne Play de Comme des Garçons, frappe très fort : la créatrice réussit à faire de son cœur aux yeux menaçants un emblème populaire, aujourd’hui reconnaissable entre mille.





