Le C'Chartres Métropole Basket privé de validation en NM1 : le club fait appel

Repêché administrativement en Nationale Masculine 1 après une relégation sportive, le C'Chartres Métropole Basket voit son maintien refusé par la Commission de contrôle de gestion de la FFBB. Le club a annoncé son intention de faire appel pour défendre sa place.

Le C'Chartres Métropole Basket traverse une période de grande incertitude après une décision de la Fédération française de basketball ( FFBB ). Repêché administrativement en Nationale Masculine 1 ( NM1 ) à la suite de sa relégation sportive en Nationale 2 à l'issue de la saison 2025-2026, le club chartrain devait encore obtenir la validation de son maintien par la Commission de contrôle de gestion de la FFBB .

Cette validation lui a été refusée, fragilisant ainsi sa position pour la prochaine saison. Dans un communiqué, le club a pris acte de cette décision mais a immédiatement annoncé son intention de faire appel, assurant qu'il était capable de répondre aux demandes des instances fédérales et de fournir les garanties nécessaires. Cette nouvelle étape dans le parcours administratif du CCMB intervient après une saison difficile conclue par une descente sur les parquets.

Le club, qui avait déjà connu une relégation de l'ELITE 2 vers la NM1 un an plus tôt, pensait avoir trouvé une solution de secours grâce au repêchage administratif, lui garantissant une place dans l'antichambre du basket professionnel pour la saison suivante. Ce statut lui permettait de poursuivre ses projets sportifs et de conserver une certaine stabilité.

Cependant, le contrôle financier et administratif, procédure obligatoire pour tout club promu ou repêché, n'a pas abouti en sa faveur. Les raisons précises du refus ne sont pas divulguées dans le communiqué du club, mais il est vraisemblable que des éléments du dossier, qu'il s'agisse de garanties financières, de structures administratives ou d'autres critères réglementaires, n'aient pas satisfait aux exigences de la commission. En annonçant faire appel, le C'Chartres Métropole Basket tente de renverser cette décision.

La période qui s'ouvre est cruciale : les dirigeants doivent maintenant constituer un dossier d'appel solide, fournir l'ensemble des documents administratifs requis et présenter les garanties qui leur seront demandées. Cette démarche requiert du temps et des ressources, et elle gèle de facto la préparation de la saison 2026-2027. Le recrutement, la construction de l'effectif et les plans sportifs du coach principal, Abgué Barakaou, sont suspendus à l'issue de cet appel.

Le club, qui se dit pleinement mobilisé, a promis de tenir ses partenaires, supporters et licenciés informés de l'évolution de la situation. L'avenir du CCMB en NM1 n'est donc pas encore scellé, mais il est placé sous la menace d'une exclusion définitive qui le renverrait en Nationale 2.

Au-delà de l'aspect sportif, cette affaire illustre les difficultés rencontrées par de nombreux clubs de basketball français dans les divisions inférieures, où les contraintes financières et administratives sont de plus en plus strictes. Le repêchage administratif, souvent perçu comme une bouée de sauvetage, n'est pas une garantie absolue et reste soumis à un contrôle rigoureux.

Pour le C'Chartres Métropole Basket, l'enjeu est maintenant de convaincre les instances fédérales de sa capacité à respecter les règles et à présenter un projet viable à moyen terme. La suite de la procédure d'appel déterminera si le club pourra enfin aborder sereinement la préparation de la prochaine saison ou s'il devra se reconstruire en Nationale 2





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