Le Buraliste Chez Pierrette Au Vin Sans Eau, Une Famille Médaillée À Bois-le-Roi

Pierrette Baudet, originaire de Brolles, faisait partie des figures à nulle autre pareille de la vie locale. Oubliée de ses 90 ans en mai 2026, Pierrette Baudet, née Guerot, s'est éteinte et a marqué les esprits avec un lieu de si forte mémoire : son bar Chez Pierrette.

Buraliste à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, Pierrette Baudet s'est éteinte le vendredi 1er mai 2026, à l'âge de 90 ans. Elle était arrivée avec un commerce ouvert en 1959, où elle louait des chambres à des ouvriers et des routiers et préparait des repas.

Son bar, le Chez Pierrette, bénéficiant d'une clientèle nombreuse, devint tout de suite un lieu central pour l'échange des nouvelles de la commune et la convivialité. Passionnée de football, elle suivait les rencontres avec assiduité et sollicitait Marc Girault en cas de problème technique pour les retransmissions télévisées. Sécheresse de souvenirs, elle était toujours derrière son comptoir, accueillant les clients sans relâche, jusqu'à 22 heures. Son décès laisse un vide important, mais aussi une empreinte durable dans la mémoire collective.

Elle est inhumée dans la plus stricte intimité le lundi 11 mai





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