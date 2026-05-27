Le budget européen à la croisée des chemins : fin de la redistribution ?

Seize pays membres de l'UE, réunis sous la bannière des 'Amis de la Cohésion', s'opposent au virage budgétaire proposé par la Commission européenne, qui privilégie l'investissement dans la compétitivité et la défense au détriment des fonds de cohésion. Retour sur les origines et les résultats contrastés de la politique de redistribution européenne.

Le débat sur le prochain budget européen s'annonce houleux. Alors que la Commission européenne propose un virage vers un budget d'investissement axé sur la compétitivité , la défense et l'innovation, seize pays membres, menés par la Roumanie, s'opposent fermement à ce qu'ils considèrent comme un abandon de la solidarité historique.

Ces nations, réunies sous la bannière des "Amis de la Cohésion", estiment que les fonds de cohésion et de redistribution ont permis un rattrapage économique réel et qu'il est trop tôt pour les réduire. La Pologne, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Bulgarie, la Grèce et les États baltes figurent parmi les signataires de cette protestation. Leur argument central : sans ces fonds, les disparités régionales, déjà importantes, risquent de se creuser davantage.

L'histoire de la politique de cohésion européenne remonte à 1975 avec la création du Fonds européen de développement régional (FEDER), destiné à compenser le déclin industriel de certaines régions britanniques. Mais le véritable tournant a lieu sous Jacques Delors dans les années 1980. Alors que le marché unique se prépare, les pays du Sud, nouvellement adhérés, craignent d'être submergés par la concurrence du Nord. Delors leur propose un pacte : ouvrez vos marchés, et nous doublerons les fonds structurels.

Ce compromis fondateur est inscrit dans l'Acte unique européen. En 1993, le traité de Maastricht crée le Fonds de cohésion, réservé aux États dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. L'élargissement de 2004, avec l'entrée de pays d'Europe centrale et orientale très en retard, a encore renforcé la machine redistributive. Pendant deux décennies, les transferts ont atteint des niveaux records.

Aujourd'hui, les résultats sont contrastés. Selon Eurostat, la Pologne est passée de 46 % de la moyenne européenne en pouvoir d'achat en 2004 à environ 80 % aujourd'hui. La République tchèque frôle la moyenne, tandis que la Lituanie et la Slovénie ont également progressé. L'Institut économique polonais estime que le PIB par habitant des huit pays entrants de 2004 est supérieur de 27 % à ce qu'il aurait été sans l'adhésion.

Pour la Pologne seule, le bond est de 40 %. Ces chiffres montrent que la cohésion a fonctionné pour les économies les plus dynamiques, celles qui disposaient déjà d'une base industrielle solide et d'une administration efficace. Mais d'autres pays peinent à décoller. La Bulgarie et la Grèce n'atteignent que 68 % de la moyenne européenne.

Le Mezzogiorno italien stagne autour de 60 %, avec des régions comme la Calabre et la Campanie sous les 25 000 euros par habitant, soit moins de la moitié de la Lombardie. Pour ces régions, l'écart reste abyssal. La proposition de cadre financier pluriannuel 2028-2034 opère un changement de paradigme. Face à la perte de compétitivité du continent, documentée par les rapports Draghi et Letta, la Commission souhaite orienter les fonds vers l'innovation, la défense et les technologies vertes.

Mais l'argent est rare : pour financer ces nouvelles priorités, il faut réduire les crédits alloués à la politique agricole commune (PAC) et aux fonds de cohésion. Cela signifie passer d'une logique purement redistributive à une logique d'investissement basée sur l'excellence des projets. Or, les principaux bénéficiaires de cette nouvelle approche seront les pays déjà bien dotés en infrastructures de recherche et en tissu industriel performant.

L'argent risquerait ainsi de retourner vers les pays les plus riches, laissant sur le carreau ceux qui dépendent encore des fonds de cohésion pour maintenir leur développement. Les "Amis de la Cohésion" défendent donc un statu quo, au moins pour les prochains exercices. Ils arguent que le rattrapage n'est pas achevé et que certains pays ont besoin de plus de temps pour converger.

De l'autre côté, les pays dits "frugaux", emmenés par l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche, réclament un budget plus moderne, axé sur les défis de demain. Le compromis s'annonce difficile à trouver. La renégociation du budget européen de long terme est un exercice toujours périlleux, mais cette fois-ci, les enjeux sont redoublés par les crises successives (pandémie, guerre en Ukraine, inflation) et la nécessité de maintenir l'unité de l'Union.

Une chose est sûre : l'équilibre entre solidarité et compétitivité sera au cœur des débats dans les mois à venir, et le choix qui sera fait déterminera en grande partie la capacité de l'Europe à rester un acteur global pertinent





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