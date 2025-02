Le budget 2025 de l'intercommunalité Aux sources du canal du Midi : L'augmentation des impôts reste une question ouverte

Les élus de l'intercommunalité Aux sources du canal du Midi se sont réunis pour présenter les résultats budgétaires 2024 et les orientations pour 2025. Le débat sur une possible augmentation des impôts a été relancé, même si les élus ont opté pour une année blanche en 2025.

Jeudi 13 février, les élus de l'intercommunalité Aux sources du canal du Midi se sont réunis pour leur premier conseil de l'année. À l'ordre du jour : la présentation des résultats budgétaires 2024 et les orientations pour l'année à venir. Ce conseil a relancé le débat sur le possible relèvement des impôts. Dans un contexte national défavorable aux collectivités, celle du bassin revélois semble cependant s'en sortir plutôt bien.

« La situation globale s'est améliorée par rapport à l'année dernière », a déclaré Alain Bourrel, deuxième vice-président chargé des finances et maire de Saint-Félix-Lauragais. Les élus anticipent toutefois un problème familier aux administrés : « Les charges augmentent plus vite que les recettes. Sur 12 millions de charges, nous n'avons pas la main sur grand-chose », analyse Alain Bourrel. « Nous avons eu un débat en conférence des maires : faut-il augmenter modérément les impôts ou non ? », a questionné Laurent Hourquet, président et maire de Revel. Onze voix contre neuf ont finalement opté pour une année blanche, évitant donc toute augmentation des impôts en 2025.Les élus insistent : une augmentation des impôts n'est pas indispensable pour équilibrer les comptes cette année. « On a tapé fort l'année dernière (NDLR : sur la taxe d'habitation et foncière) », avoue Laurent Hourquet. Cependant, la question reste ouverte à long terme : « Augmenter d'un coup d'ici quelques années car nous serons trop en décalage, ou augmenter chaque année progressivement ? » L'augmentation des impôts votée en 2024 a permis de dégager 300 000 € pour la collectivité. Toutes les subventions, hors européennes, ont été encaissées, et la participation financière de l'interco à la future ligne grande vitesse (LGV) et l'installation de la fibre aux Brunels et à Saint-Ferréol ont été repoussées. Avec un résultat de clôture pour 2024 à 2,148 millions d'euros, l'interco « n'a pas gagné au loto, mais cela nous permet de financer des projets », souligne Alain Bourrel.En 2025, les élus prévoient un budget de 12,572 millions d'euros de dépenses de fonctionnement et 2,952 millions d'euros pour les investissements. La question du siège de l'intercommunalité revient sur le devant de la scène cette année. Philippe Lasman, maire de Roumens, a été élu vice-président pour suivre de près ce dossier. Compte tenu du contexte immobilier, les élus anticipent une hausse des coûts des loyers. Des travaux sont également prévus dans la crèche de Blan, ainsi que des aménagements et de la signalétique pour les zones d'activités économiques. Le débat sur les impôts reste ouvert, les élus ayant un mois pour prendre la décision finale. Les maires devront s'interroger de la même manière lors de leurs prochains conseils municipaux.





