Le broccolini : un légume malin et facile à cuisiner

Le broccolini, moins connu que le brocoli mais pourtant séduisant, est un légume hybride issu du croisement entre le brocoli et un brocoli chinois. Il est plus fin, plus tendre et un peu moins amer que son cousin. Sur le plan nutritionnel, il est similaire au brocoli, mais peut apporter des glucosinolates protectrices. Jimmy Mohamed, médecin sur RTL, en détaille les atouts de ce légume et les idées de préparation. Il recommande une cuisson courte, par exemple en vapeur ou en sautant légèrement pour conserver les vitamines C. Pour les familles qui cherchent à rendre le brocoli plus attractif, il suggère de passer les brocolis avec un filet d'huile d'olive, légèrement brûlés, pour obtenir un côté croustillant.

Le broccolini, moins connu que le brocoli mais pourtant séduisant, est un légume hybride issu du croisement entre le brocoli et un brocoli chinois. Il est plus fin, plus tendre et un peu moins amer que son cousin.

Sur le plan nutritionnel, il est similaire au brocoli, mais peut apporter des glucosinolates protectrices. Jimmy Mohamed, médecin sur RTL, en détaille les atouts de ce légume et les idées de préparation. Il recommande une cuisson courte, par exemple en vapeur ou en sautant légèrement pour conserver les vitamines C. Pour les familles qui cherchent à rendre le brocoli plus attractif, il suggère de passer les brocolis avec un filet d'huile d'olive, légèrement brûlés, pour obtenir un côté croustillant





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