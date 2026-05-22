Le Brexit, dix ans après : un échec et une leçon

Dix ans après le référendum, le nom de l'un de mes ouvrages, Le Brexit va réussir, continue de me hanter. Alors que le Royaume-Uni marque le dixième anniversaire du référendum européen, les images de l'annonce du résultat sont à peine jaunies.

Dix ans après le référendum , le nom de l'un de mes ouvrages, Le Brexit va réussir, continue de me hanter. Alors que le Royaume-Uni marque le dixième anniversaire du référendum européen, les images de l'annonce du résultat sont à peine jaunies.

C'était hier, le 24 juin 2016 à 4h40 du matin quand David Dimbleby, l'« Le peuple a parlé. Nous quittons l'Union européenne. » Le ciel me tombe sur la tête. Le supporter du « Remain » que je suis est KO.

Les bigots, opportunistes et fieffés menteurs du camp d'en face l'emportent bien que le demi-paradis cher à Shakespeare bénéficie d'un statut sur mesure idéal au sein du bloc communautaire : un pied dedans, un pied dehors et jamais de plain-pied. Dans ces circonstances, quelle mouche a pu me piquer quand, deux ans plus tard, j'écris un brûlot hostile à la vision catastrophiste selon laquelle il n'y aurait point de salut hors des Vingt-Huit.

Beaucoup ont cru distinguer derrière cette dangereuse provocation une solide dose de cynisme consistant à aller à contre-courant de la vulgate europhile. Affirmer haut et fort que l'Angleterre va gagner la bataille du Brexit en étant libre de se forger un nouveau destin planétaire et prouver au fil de treize chapitres denses que le XXIe siècle, la bonne fortune en librairie d'un éloge immodéré et prophétique du Brexit concocté par un ressortissant belge, européiste de cœur, devenu du jour au lendemain un « Brexiteer » de raison, est loin d'être assuré.

Penser contre soi-même, argumenter contre ses propres convictions avec l'aide d'une plume malicieuse peut certes rapporter gros et faire mousser le prochain à-valoir versé par l'éditeur. Mais promulguer qu'avec le retrait, c'est Bruxelles et non pas Londres qui se retrouve dans la purée, revient à agiter le chiffon rouge devant le taureau. Gare au retour de manivelle, mon petit Marco !

Comme il fallait s'y attendre, mes confrères parisiens, trop heureux d'enfoncer « l'ennemi héréditaire » en vue d'échapper à la sinistrose hexagonale, descendent en flèche un pamphlet proclamant que la perfide Albion saura exploiter la nouvelle course au grand large une fois sauvée du joug des vils eurocrates. Qui m'a fait une fleur en publiant les bonnes feuilles malgré son attachement au drapeau bleu décoré de douze étoiles d'or –, l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, ridiculise avec des mots coupants le prétendu conte de fées d'un divorce libérateur.

La chaîne Arte, qui pourtant avait fait ses vaches grasses de mon documentaire sur Goldman Sachs, refuse catégoriquement de lire le projet de film basé sur la thématique du bouquin que je lui ai soumis. Pire, la plateforme culturelle franco-allemande commande deux longs-métrages à des correspondants à Londres pour la presse française mettant en exergue les opposants au largage des amarres. Le propriétaire du quotidien de centre droit, l'europhobe Rupert Murdoch, l'atmosphère à Londres est carrément irrespirable.

Le Brexit divise familles, amis et collègues. Étant souvent pris à partie au cours de prises de bec haineuses, les deux dessins du dessinateur humoristique Caran d'Ache faisant référence à l'affaire Dreyfus me traversent l'esprit. Dans le premier, une tablée discute calmement. Dans cette ambiance délétère, l'obtention de la naturalisation britannique dans la foulée de la parution m'a réconforté.

Sous les lambris de la mairie de Kensington and Chelsea, le quartier où je réside depuis mon arrivée dans la capitale en 1985, je jure fidélité à Sa Majesté que la tradition indulgente qualifie sans autre examen de gracieuse. Son portrait décoloré est cependant élégant. Reste que pendant la Coupe du monde de football en Russie, mon cœur a continué de battre au rythme de la prouesse des valeureux Diables rouges au lieu d'applaudir la mièvre sélection aux trois lions.

Je conserve d'ailleurs le passeport de ma contrée natale au cas où je serai amené à fuir le silence effrayant des Anglais… tant qu'on ne leur a pas été présentés. Heureusement, Churchill vient à ma rescousse. Mon père avait acclamé le libérateur de la Belgique sur la Grand-Place en novembre 1945.

J'enfourche la bravade du « Vieux Lion » tout à tour sarcastique, désabusé ou chaleureux, plaçant l'ex-superpuissance à l'intersection de trois cercles – l'Europe, les États-Unis et le Commonwealth – sans appartenir à aucun d'entre eux. Mais bon, ils sont comme ça, mes nouveaux compatriotes, toujours à la limite du hors-jeu tout en ayant horreur d'être marqués de trop près. Les signes de cet insuccès sont légion.

Si le célèbre rayon traiteur d'Harrods débite cinquante types de fromages, une demi-douzaine de sortes de saucissons et des croissants à la parfaite cuisson, les prix sont dans l'ascenseur. L'émigration d'une partie des expatriés a provoqué la fermeture de nombreux restaurants où ils faisaient bombance





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