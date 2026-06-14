Le Brésil frôle la catastrophe à la Coupe du monde 2026

Le Brésil a entamé son parcours à la Coupe du monde 2026 avec un match nul (1-1) contre le Maroc. Les médias brésiliens sont sévères avec la Seleçao, qui n'a pas été à la hauteur de son statut de quintuple championne du monde.

Les médias brésil iens ne sont pas tendres avec le Brésil , tenu en échec par le Maroc (1-1) et sans inspiration samedi pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026.

Pas rassurante la Seleçao. Le Brésil n'a pas chassé ses doutes lors de son premier match à la Coupe du monde 2026. (1-1) au MetLife Stadium, dans le New Jersey, la Seleçao n'a pas été à la hauteur de son statut de quintuple championne du monde. Sans un but de Vinicius Jr, elle aurait même pu débuter ce Mondial avec une défaite.

Le Brésil frôle la catastrophe, s'alarme le site Itatiai. Lors du Mondial 2014, Ibánez, Igor Thiago et Casemiro ont été désastreux. Raphinha mérite vraiment ce statut d'intouchable ? Si tous les journalistes s'accordent à reconnaître que les entrants, notamment Fabinho et Luiz Enrique, ont apporté quelque chose, le niveau global du Brésil a déçu et la défense, en particulier, a été faible selon le journaliste de Globo, Carlos Eduardo Mansur.

Alors que pointe Gabriel Magalhães, pas à son niveau comme Lucas Paqueta et Igor Thiago, c'est surtout l'arrière droit Roger Ibanez qui prend cher. Dans les notes de Globo, le joueur d'Al-Ahli écope d'un 4,5/10 de la rédaction et d'un horrible 2,9 des internautes. Dur pour celui qui est un défenseur axial au départ. Il était parfois débordé sur son marquage et, après cinq minutes Mazraoui l'a facilement dribblé sur une action qui a failli se terminer par un but.

O Globo appuie aussi sur ses passes manquées. Sur RMC, on peut dire que la lune de miel est terminée. Avant ce match il y avait un peu d'espoir, l'opinion public le soutenait. Là ils se sont pris le mur.

Il a raté son grand test. Ses choix sont critiqués, notamment les latéraux. Les 30 premières minutes ont fait très mal. J'ai entendu qu'elles étaient dignes du Paraguay, que le Maroc était le Brésil.

Au milieu, c'était Titanic. Il faudra montrer un tout autre visage lors du prochain match face à Haïti, samedi à Philadelphie (2h30 du matin)





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