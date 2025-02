Le Brésil Évite une Guerre Commerciale avec les États-Unis

Le Brésil refuse de répondre à l'augmentation des droits de douane américains sur l'acier par une guerre commerciale, préférant privilégier le libre-échange et se rappeler le précédent de Donald Trump avec les quotas.

Le Brésil ne souhaite pas s'engager dans un conflit commercial prolongé avec Washington suite à l'annonce de Donald Trump concernant les droits de douane de 25 % sur l'acier. Le pays ne cherche pas à se lancer dans une « guerre commerciale » après cette annonce.

Alexandre Padilha, ministre des Relations institutionnelles du gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, a déclaré mardi aux journalistes : « Le Brésil ne stimule ni n'entrera dans une guerre commerciale, nous sommes toujours favorables au renforcement du libre commerce ». Le Brésil est le deuxième fournisseur d'acier aux États-Unis, après le Canada, avec 4,08 millions de tonnes d'acier exportées en 2024. Interrogé sur une éventuelle augmentation des taxes sur les produits américains en réponse à la décision du président américain, Alexandre Padilha a indiqué que « le gouvernement brésilien n'a pas eu de discussion sur le sujet ». « Le président Lula a toujours dit clairement : 'une guerre commerciale ne profite à personne' », a-t-il souligné. Cependant, fin janvier, le président du plus grand pays d'Amérique latine avait adopté un discours différent. « C'est très simple : s'il taxe les produits brésiliens, il y aura réciprocité en taxant les produits qui sont exportés des États-Unis », avait averti Lula en parlant de son homologue américain. Jackson Campos, directeur des relations institutionnelles de la société d'exportations AGL Cargo, rappelle également que Donald Trump avait pris une mesure similaire lors de son premier mandat (2017-2021), mais qu'il avait « fait machine arrière », en créant un système de quotas qui a permis au Brésil de maintenir ses exportations d'acier vers les États-Unis.





