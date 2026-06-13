Le Brésil attaque la Coupe du monde 2026 face au Maroc

Le Brésil commence la Coupe du monde 2026 par un choc face au Maroc, sans Neymar et avec une certaine peur du côté de Carlo Ancelotti.

Le Brésil attaque la Coupe du monde 2026 dans la nuit de samedi à dimanche par un choc face au Maroc . Ce sera sans Neymar et avec une certaine peur du côté de Carlo Ancelotti .

Le premier choc du tournoi entre le Brésil et le Maroc est programmé à minuit. La Seleção voudra se rassurer d'entrée face à des Marocains gonflés à bloc depuis leur titre de champion d'Afrique raflé en février dernier. Pour les deux grands favoris du groupe C, il s'agira aussi de prendre tout de suite une option sur la première place.

L'attaquant de Santos, Touché au mollet, n'a plus joué depuis le 17 mai et n'est pas encore prêt à retrouver les terrains. Il travaille très dur pour se rétablir le plus rapidement possible. Nous espérons qu'il pourra rejoindre le groupe la semaine prochain





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