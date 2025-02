Le Bracelet de Bras : L'Incontournable de la Saison

Le bracelet de bras connaît un regain de popularité, porté par l'engouement pour l'esthétique grecque antique. De simple parure à symbole de statut social, de protection divine à bouclier de bravoure, son histoire est riche et variée. Aujourd'hui, il s'impose comme un must-have de la mode, reinterprété par les designers les plus en vogue.

Le bracelet grimpe de quelques centimètres pour s'arborer à la façon des déesses, porté par l'engouement soudain autour de l'esthétique de la Grèce antique. Comme pour bon nombre de bijoux, son origine fait débat et sa signification varie selon les cultures et les civilisations. Simple parure, signe de richesse et de statut social dans l’Antiquité, symbole de protection divine en Égypte ancienne ou encore bouclier de bravoure dans les sociétés amérindiennes...

Il devient un objet de mode dans les années 1970, en pleine période hippie bohème. Le bracelet de bras sera l'incontournable de la prochaine saison Remis au gout du jour par Rabanne, Diesel ou encore Fendi pour les beaux jours, il campe sur ses positions d'incontournable, revu par Sabato De Sarno, le directeur artistique de Gucci, au printemps-été 2025. La collection se révélait être une réinterprétation audacieuse du daywear. Une démarche qui résonnait comme un souffle de fraîcheur dans un paysage de la mode où l'extravagance dominait depuis quelques saisons. Sabato De Sarno ouvrait un ultime chapitre inspiré par Jackie Kennedy. Fidèle de la maison à l'époque, à jamais associée à cette dynastie aux destinées romanesques, teintées de victoires et de tragédies, elle a marqué son époque par son sens du dévouement, mais surtout du style. Tailleur pastel cintré époque, lunettes oversize et bijoux inspirants ont forgé son statut d'icône. Du tailoring aux silhouettes hommage à ses virées à Capri en passant par ses looks jet set… Son héritage mode a rythmé le show Gucci. Et parce qu'ils peuvent donner une autre dimension à une tenue, Sabato De Sarno s'est concentré sur les bijoux. Colliers, bangles dorés ou en émail coloré…et bracelets de bras marqueront la saison, selon le directeur de la création. Oublié un temps, il fait son grand retour depuis quelques saisons au point de s'imposer comme l'une des tendances phare des prochains mois. Preuve ultime avec Claudia Schiffer, Zendaya ou encore Veneda Carter qui se l'approprient, tour à tour, pour sublimer leurs tenues sur le tapis rouge comme au quotidien. Considéré comme le nouvel essentiel de style, il continuera de s'imposer saison après saison.





