Le Bordeaux Rhum Festival fait son grand retour au Palais de la Bourse avec une ambiance carnavalesque

Le festival du rhum de Bordeaux revient le 6 juin 2026 au Palais de la Bourse, avec pour thème le carnaval. Dégustations, masterclasses et rencontres professionnelles sont au programme.

Le Bordeaux Rhum Festival fait son grand retour au Palais de la Bourse le samedi 6 juin 2026, avec un thème inspiré du carnaval. Cet événement, devenu incontournable pour les amateurs de spiritueux, propose deux sessions de dégustation ainsi que des masterclasses animées par des experts du secteur.

Les visiteurs pourront découvrir une large sélection de rhums, des plus classiques aux plus innovants, tout en échangeant avec les producteurs et négociants présents. Bordeaux, mondialement reconnue pour ses vins, possède également une longue tradition dans le commerce du rhum. Depuis des siècles, des maisons comme Bardinet, Marie-Brizard ou Lillet ont fait de la ville un carrefour essentiel pour ce spiritueux.

Les organisateurs rappellent que 'Bordeaux est une terre de rhum grâce aux nombreux négociants bordelais qui ont perpétué ce commerce au fil du temps'. Cette histoire riche se reflète dans la diversité des rhums proposés lors du festival, venus des Caraïbes, d'Amérique du Sud et d'ailleurs. Le programme de la journée est dense. De 12h00 à 15h00 puis de 15h30 à 18h30, les participants pourront déguster des crus issus de grandes maisons et de distilleries artisanales.

Des masterclasses thématiques aborderont des sujets tels que l'élaboration du rhum, l'assemblage ou encore l'accord avec la cuisine caribéenne. Les professionnels du secteur se tiendront à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions et partager leur passion. Une ambiance festive, avec des animations inspirées du carnaval, viendra ponctuer la journée : déguisements, musique et décoration colorée plongeront le Palais de la Bourse dans une atmosphère unique.

Ce rendez-vous annuel attire non seulement les amateurs éclairés mais aussi les curieux souhaitant s'initier au monde du rhum. Pour l'édition 2026, l'accent est mis sur la convivialité et le partage. Les organisateurs ont prévu des espaces de restauration éphémères proposant des mets en harmonie avec les dégustations, tandis que des concours de cocktails animeront l'après-midi.

Les billets sont en vente dès maintenant, avec des tarifs oscillant entre 29 et 69 euros selon les formules choisies (accès simple ou avec masterclass). Le programme complet et les informations pratiques sont disponibles sur le site officiel du festival. Le Bordeaux Rhum Festival s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine spiritueux de la région. Au-delà de la dégustation, c'est l'occasion de rencontrer les acteurs d'une filière en pleine expansion.

Que l'on soit novice ou expert, chacun repartira avec des connaissances nouvelles et l'envie d'explorer davantage l'univers du rhum. Rendez-vous le 6 juin au Palais de la Bourse pour une journée placée sous le signe du carnaval et de la découverte





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