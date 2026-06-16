Le gouvernement prévoit de limiter la durée des congés maladie à partir de septembre 2026, tandis que les arrêts de travail se multiplient en France et dans les autres pays européens.

Le boom des arrêts de travail touche les autres pays européens, y compris l'Allemagne, où les patrons ont sonné l'alarme devant la montée des arrêts.

Le gouvernement prévoit de limiter la durée des congés maladie à partir de septembre 2026. Les arrêts de travail se multiplient ces dernières années, et la France n'est pas le seul pays européen touché. Le modèle social est au cœur du débat, avec la loi autorisant un salarié à six semaines d'absence pour maladie. Les exemples de l'Allemagne et du Royaume-Uni montrent que les arrêts de travail progressent de manière importante, même si les indemnisations sont moins élevées.

La montée de l'invalidité est également une problématique émergente, avec une augmentation des troubles musculosquelettiques et mentaux. Les experts pointent les effets du smartphone, tels que la désocialisation et la diminution de la capacité d'attention, comme des facteurs contribuant à la détérioration de la santé psychologique





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