Le bonheur durable : les clés d'un bien-être profond

Contrairement aux idées reçues, le bonheur durable n'est pas lié à la richesse ou à la célébrité. Une étude de Harvard révèle que les personnes les plus heureuses partagent des traits de personnalité spécifiques, tels que des relations interpersonnelles solides, un engagement envers des objectifs significatifs et une conscience aiguë de leur impact sur les autres.

Le bonheur, un concept souvent associé à la richesse, au succès ou à la célébrité, se révèle finalement être une quête plus profonde. Des recherches menées à Harvard sur plusieurs décennies révèlent que le bonheur durable ne dépend pas des biens matériels ou de la reconnaissance sociale, mais plutôt de facteurs intrinsèques liés à notre bien-être et à nos interactions avec le monde.

Les individus les plus heureux partagent des traits de personnalité spécifiques, tels que des relations interpersonnelles solides, un engagement envers des objectifs significatifs et une conscience aiguë de leur impact sur les autres. L'étude menée auprès de 724 adolescents par l'Université Harvard a démontré que les personnes reconnaissant comme étant heureuses possèdent de solides compétences en résolution de conflits, pratiquent une activité physique régulière, maintiennent un poids santé, évitent le tabagisme et l'abus d'alcool, poursuivent leur apprentissage tout au long de leur vie et cultivent des relations amoureuses et amicales stables et durables. En accord avec ces résultats, le Dr Robert Waldinger, directeur de l'étude et professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, souligne que le bonheur durable n'est pas une question de richesse ou de renommée, mais plutôt d'un engagement profond envers l'impact positif sur le monde. Selon lui, les personnes les plus heureuses s'efforcent dès leur plus jeune âge d'influencerpositivement leur environnement, d'interagir avec le monde de manière significative et de contribuer à un but plus grand. Cette perspective rejoint celle de nombreux chercheurs spécialisés en longévité qui mettent en avant la nécessité d'avoir un objectif dans la vie et de rester curieux et ouvert aux nouvelles expériences pour atteindre un niveau de satisfaction et de bonheur optimal.





doctissimo / 🏆 78. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bonheur Étude De Harvard Relations Interpersonnelles Objectifs Significatifs Impact Sur Le Monde

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »

États-Unis: une médecin inculpée pour avoir prescrit une pilule abortive à une femme en LouisianeUne médecin de New York a été mise en cause en Louisiane pour avoir prescrit une pilule abortive, dans cet État où l'avortement est strictement interdit.

Lire la suite »

'Une fontaine de jouvence' : voici le meilleur sport pour le corps et le cerveau, selon HarvardSelon des experts de Harvard, cette activité physique se veut excellente pour améliorer à la fois votre santé physique et mentale.

Lire la suite »