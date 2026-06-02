Le bombardier d'eau Frégate F-100, un projet à un milliard d'euros

La société toulousaine Kepplair Evolution a développé un bombardier d'eau basé sur la conversion d'un ATR 72. Ce projet vise à répondre au vieillissement des flottes de Canadair et à offrir une alternative moins coûteuse. Le bombardier d'eau Frégate F-100 est un projet à un milliard d'euros avec de premiers essais en vol attendus début 2030.

Basé sur la conversion d'un ATR 72, le bombardier d'eau fera ses premiers essais de largage en fin d'année et espère obtenir sa certification au printemps suivant.

Un développement express pour répondre au vieillissement des flottes de Canadair. Plus de 16 000 hectares partis en fumée. En juillet 2025, un impressionnant incendie ravage l'Aude. Mais en pleine progression des flammes, les Canadair doivent subitement abandonner le sinistre pour stopper un autre violent incendie ayant surgi près de Marseille.

Outre cette multiplication des grands feux, la Sécurité civile doit faire face à un vieillissement de sa flotte de Canadair, ce qui entraîne des indisponibilités plus fréquentes des engins pour en gérer la maintenance. Ainsi en mai dernier, en pleine période d'entraînement en vue de se préparer à la saison des feux, seuls 3 à 5 Canadair étaient opérationnels sur la flotte de 12 appareils dont dispose la France.

Dans le même temps, la production des Canadair a cessé en 2015 et la prochaine génération n'est pas attendue avant 2028. La société toulousaine Kepplair Evolution a opté pour un rétrofit d'un ATR 72 qui sera équipé de réservoirs d'eau d'une capacité de 7,5 tonnes pour offrir une alternative moins coûteuse et permettre un développement accéléré par rapport à un nouvel aéronef.

Le Frégate F-100, capable d'écoper dix tonnes d'eau, est un projet à un milliard d'euros avec de premiers essais en vol attendus début 2030





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