Le Black Mountain Trail : 10 ans d'une légende trail en Montagne Noire

Le Black Mountain Trail, un trail reconnu pour son parcours exigeant et son ambiance festive, fête ses 10 ans en 2025. Retour sur l'histoire de cette course qui attire chaque année des milliers de participants de toute la France.

Tendrement rugueux, ces deux mots résument depuis plusieurs années l'esprit du Black Mountain Trail , et ont contribué à sa réputation. Ce petit trail en montagne noire , au départ de Saint-Amans-Soult, a bien grandi depuis sa première édition en mars 2015, où 650 participants s'étaient réunis. Le 1er mars 2025, ils seront 4000 à s'élancer à l'assaut du pic de Nore. Le fondateur de la course, et président de l'association Esprit Montagne Noire , Philippe Arnaud, est très fier du chemin parcouru.

« Pour moi, la vraie réussite, c'est d'avoir lié toutes ces personnes autour d'un événement qui désormais nous dépasse. On a même réuni les comités des fêtes de la vallée ! »Retour sur 10 ans d'une course particulièrement prisée des trailers de toute la France, la 'black'. 'L'enfer total, la Sibérie', tout commence avec l'ancien club de foot local, le SOSA. C'est sous son égide que Philippe Arnaud, qui découvre le trail un peu par hasard et qui a un vrai coup de foudre, organise la première édition. 'J'ai enchaîné le trail des Citadelles et celui d'Espelette. J'ai découvert la nature, la douleur de l'effort, les ambiances incroyables… Je me suis dit que chez nous, on avait tout : la montagne, l'ambiance du terroir, des fêtes de village…' Très vite, une douzaine de bénévoles autour de Philippe décident de créer un trail 'très dur, et avec une grosse ambiance !' Le 'Black' est né, au pied de la Montagne Noire, direction le pic de Nore. La première édition, en 2015, est un succès : 650 coureurs et 'un temps génial !' L’année suivante, changement de décor : 'c'était la tempête de neige, l'enfer total ! La Sibérie… On a dû redescendre une centaine de personnes frigorifiées !' Un épisode qui crée la 'légende' du Black. La 3e édition est celle de la confirmation : 2000 personnes présentes… Et une immense galère : 'la neige s’est mise à tomber violemment, à 5h du matin. Les arbres s’effondraient dans la forêt… On a dû annuler, j’étais dévasté.'Au fil des ans, le Black Mountain Trail devient un incontournable des courses d’hiver dans le sud de la France. Il accueille des grands noms de la discipline : Pau Capell, Beñat Marmissolle, Blandine L’Hirondel… La course, dans le milieu, se taille une solide réputation. 'Le second Noël de l’année'. Comment expliquer un tel succès ? Le parcours, d'abord, mais aussi l'ambiance, assure Philippe Arnaud : 'On met vraiment l'accent sur les ravitaillements. On veut que ce soit l'orgie ! Tout ce qui n'a rien à faire là, on le met.' On trouve ainsi, sur les différents ravitaillements le long du parcours, en vrac : des grillades, de la bougnette, du sanglier, des huîtres, de la raclette, des crêpes, des soupes… 'Je suis persuadé que c'est la clé !' Pour faire vivre l'événement, près de 400 bénévoles sont mobilisés, plusieurs mois avant la course. 'Les copains, les cousins… Il y a un vrai côté familial, c'est le second Noël de l'année, où tout le monde se retrouve.' La fête est aussi un passage obligé : la soirée d’après-course n’a rien à envier aux plus belles fêtes de village, réunissant plus de 1300 personnes chaque année. Le 1er mars prochain, les 4068 inscrits de l’édition 2025 prendront le départ du 'Black'. Le président Arnaud et son équipe peuvent regarder l'avenir sereinement. 'On n’a plus rien à prouver. On veut se stabiliser.' Et garder cet engouement où, le temps d’un week-end, la vallée double son nombre d’habitants.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Black Mountain Trail Trail Montagne Noire Course À Pied Sport France Endurance Communauté Festivité Anniversaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'ultra-trail d'Angkor attire un millier de participants, dont 500 FrançaisLe 8e édition de l'ultra-trail d'Angkor (UTA) se déroulera le 18 janvier au cœur du site archéologique d'Angkor Wat. Près de 500 français participeront à l'une des six distances proposées, de 8 km à 100 km. L'événement attire également des coureurs du monde entier, attirés par la beauté époustouflante du site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Lire la suite »

Mathieu Blanchard Domine la Diagonale des Fous: Triomphe à l'Ultra-Trail RéunionnaisMathieu Blanchard, un ingénieur de 37 ans, remporte le Grand Raid de La Réunion, surnommé la Diagonale des fous, après un effort colossal de 23 heures 25 minutes et 02 secondes. Il s'impose dans cette épreuve ultra-trail difficile, considérée comme l'une des quatre plus importantes au monde.

Lire la suite »

Pays basque : le meilleur du trail au cinéma le 29 janvier à Saint-Jean-de-LuzLe cinéma Le Select diffusera le 29 janvier au soir les cinq courts-métrages du premier festival itinérant de France dédié au trail. PB Organisation, partenaire de l’événement, mettra en jeu quatre dossards pour quatre courses très réputées

Lire la suite »

Record d'inscriptions pour le Trail du Lac à PloërmelL'épreuve du Trail du Lac, organisée par Ploërmel Communauté, connaît un succès sans précédent. Les inscriptions, ouvertes depuis le 15 janvier, affichent un record de participants. Face à l'engouement, les organisateurs ont dû augmenter le nombre de dossards disponibles.

Lire la suite »

Clément, le coureur de trail aveugle qui défie les montagnes vosgiennesClément, un coureur de trail passionné et statisticien aveugle, s'est imposé comme un atout majeur dans le monde du sport. S'entraînant dans les montagnes vosgiennes depuis plus de vingt ans, il avale jusqu'à 250 kilomètres par semaine et détient le record du monde sur marathon pour un non-voyant en autonomie. Pour Clément, la course à pied représente la liberté et l'indépendance qu'il n'a pas trouvé dans d'autres sports.

Lire la suite »

Aventures au sommet : le trail fait son cinéma à TarasconLe premier festival français dédié au trail fait étape pour la deuxième année consécutive au cinéma municipal de Tarascon-sur-Ariège. Habitués à sillonner les grandes villes de l’Hexagone, Clément Besse et Thibaut...

Lire la suite »