Le président de la République a dû entamer la défense de son bilan de neuf années à l'Élysée, dix mois avant la présidentielle d'avril prochain.

Le chef de l'État a évoqué la situation internationale puis a dû entamer la défense du bilan de ses neuf années à l'Élysée. Cela donne une idée de ce que le président de la République sera contraint de faire d'ici la présidentielle d'avril prochain.

Ce résumé, suggéré par une intelligence artificielle à partir de l'article du journaliste, a été réécrit et édité par la rédaction. Ce sera donc ce 18 juin, l'un des jours les plus longs de l'année, que la nuit a commencé à tomber sur la présidence d', selon ses propres mots, le chef de l'État a effectivement été amené à défendre plusieurs pans de son bilan, dix mois avant que les Français ne choisissent son successeur. Non sans difficulté.

Notamment, Caroline Roux a effectivement enchaîné les questions incisives sur l'action du président de la République. Non pour les mois à venir, mais sur ses neuf années passées à l'Élysée. Quand on voit la croissance à l'arrêt, le chômage qui repart à la hausse, une dette française à 3500 milliards, est-ce que vous pensez, à l'heure du bilan, que la France est plus puissante aujourd'hui que lorsque vous êtes arrivé au pouvoir ?





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