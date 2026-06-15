La dislocation du banc d'Arguin a des conséquences importantes pour les oiseaux nicheurs qui cherchent des endroits pour se reproduire. Un nouveau site protégé a été ouvert au pied de la dune du Pilat pour les oiseaux.

Le bassin d'Arcachon connaît une crise écologique grave, notamment avec la dislocation du banc d'Arguin. Ce phénomène a des conséquences importantes pour les oiseaux nicheurs qui cherchent des endroits pour se reproduire.

Dans ce contexte, un nouveau site protégé a été ouvert au pied de la dune du Pilat pour les oiseaux. Ce site est crucial pour déterminer la vulnérabilité des espèces et pour dresser l'état des lieux des espèces sauvages. Les ornithologues comptent des milliers d'oiseaux sauvages dans la réserve du banc d'Arguin, qui a été classé au rang de réserve naturelle nationale (RNN) pour laisser aux oiseaux un site protégé où vivre et se reproduire.

Cependant, avec la perte de 0,7 des déjà maigres 9 hectares de végétation, les oiseaux cherchent désespérément des endroits pour se reproduire. Un balisage a été installé jusqu'à la fin de l'été sur le sable pour empêcher les promeneurs et les plagistes de déranger les nids. Un autre site a été repéré au pied de la dune du Pilat, et un arrêté municipal a été signé pour aménager un autre 'enclos' pour les huîtriers pie.

Les gardes de la RNN ont dénombré plus de 800 nids, dont 400 sternes caugeks sur les pignottes, et on voit des parades nuptiales. Il est à espérer que ces mesures permettront de sauvegarder les oiseaux nicheurs et de maintenir la biodiversité dans le bassin d'Arcachon





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