Le Basket Gersois en Fete : Succès Sportif Exceptionnel

Le basket gersois connaît une période exceptionnelle avec de nombreux jeunes joueurs brillants et de belles victoires. Des qualifications aux finales nationales de basket 3x3 et 5x5, en passant par la domination de l'Union Gascogne Basket U18 en championnat Occitanie, le basket gersois se montre prometteur et de qualité.

Ces derniers mois, le basket gersois a connu une période d'exceptionnelle réussite, avec plusieurs jeunes talents mettant en avant la qualité de la formation locale. Tout a commencé avec la victoire de quatre jeunes joueurs de l' UGB (Union Gascogne Basket) évoluant en championnat régional U18 lors d'un tournoi 3x3 à Toulouse. Cette performance leur a permis d'accéder à un nouveau tournoi à Paris, organisé à la halle Georges-Carpentier.

Ils ont une nouvelle fois remporté la compétition, décrochant ainsi une invitation pour assister aux « NBA Paris Games 2025 » fin janvier à l'Accor Arena de Paris Bercy. Robin Busquet, Léo Lataste, Ghislain Ferrer et Aubin Lambert, accompagnés de Cyrille Jouannique, ont rencontré de près Victor Wembanyama, la pépite française du basket, et ont participé à cet événement unique du basket français. Le succès ne s'est pas arrêté là. Le championnat de France scolaire UNSS de basket 3x3 a vu les garçons du lycée Le Garros à Auch briller en Occitanie, remportant le tournoi final le 29 janvier dernier. Emmanuel Clet, Dimitri Oueyte et Martin Eslava-Hugues, coachés par Christophe Cuq, se sont qualifiés pour les finales du championnat de France à Lille, les 11, 12 et 13 mars. En parallèle, les garçons du lycée Pardailhan d'Auch ont également décroché leur qualification pour les finales du championnat de France UNSS de basket 5x5, qui se dérouleront à Orléans du 31 mars au 3 avril. L'équipe, composée de Léo Lataste, Maël Jouannique, Mathias Desclaux, Rayyan Ben Larbi, Mario Gonzales Del Campo, Robin Busquet, Noa Laporte, Clément Pomès et Tao Menon, arbitrée par Simon Colomès, vise la victoire au plus haut niveau national.Par ailleurs, l'Union Gascogne Basket U18, regroupant les clubs d'Auch, Montaut, Valence-Condom, Castéra et Jégun, s'est démarquée en championnat Occitanie et s'est qualifié en poule haute du championnat U18M en remportant dix victoires consécutives. David Encausse, ancien joueur de Valence, Cahors et Colomiers, formé à Auch, a relevé le défi de remplacer Yves Baratet il y a deux ans. L'héritage de ce dernier est préservé, et l'avenir du basket gersois est entre de bonnes mains, tant au sein des clubs qu'à travers le sport scolaire. L'union fait la force, l'UGB l'a une nouvelle fois démontré, avec une saison déjà exceptionnelle pour le basket gersois, illustrant une fois de plus la qualité de sa formation et promettant une relève brillante.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BASKET SPORT GERS FRANCE CHAMPIONS JEUNES TALENTS UGB PARDAILHAN LE GARROS NBA PARIS GAMES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Basket Landes arrache un succès inespéré à Landerneau et fonce vers les play-offGuidées par une Leïla Lacan de gala, les Landaises ont livré une fin de partie de folie pour renverser les Bretonnes, malgré leurs huit points de retard dans le dernier quart, ce vendredi soir (67-76).

Lire la suite »

Basket-ball (Nationale féminine 2) : les Espoirs de Basket Landes se rassurent face à AvrilléLa victoire des Landaises était espérée et attendue en cette 13e journée. Elle est arrivée naturellement face à une équipe d’Avrillé qui jouera le maintien en fin de saison (54-37)

Lire la suite »

Basket-Ball (Prénationale) : coup d’arrêt pour CahorSauzet BasketCahorSauzet Basket 63 – Montastruc 79 Au Palais des Sports de Cahors. MT : 24-38. Arbitres : M. Mayo Botele et M. Azahaf. Quart temps : 14/11, 10/27, 20/20, 19/21. CSB : 4 paniers à 3points/16 paniers à 2points/19 lancers francs réussis sur 28 tentés/1 joueur éliminé : Khoussa/12 balles perdues.

Lire la suite »

Basket (Super coupe Sud Ouest) : face à Garonne Basket, Castelnau-de-Médoc sans pressionLes Médocains continuent leur petit bonhomme de chemin en Super coupe Sud Ouest. Samedi 25 janvier, ils reçoivent le vainqueur 2024, Garonne Basket, qui vient pour défendre son titre

Lire la suite »

Coupe des Landes de basket : Élan Chalossais - Avenir Basket Chalosse, comme on se retrouveUne saveur particulière flottera pour ces quarts de finale de Coupe des Landes où les deux finalistes de l’an dernier se retrouvent.

Lire la suite »

Basket-ball (Prénationale) : Dylan Mendes (CahorSauzet Basket) : 'On a manqué de caractère'Jégun 87 – CahorSauzet 62 Mi-temps : 48-21. Arbitres : MM. Jarry et Dondon. Quarts temps : 21/13 ; 27/8 ; 12/20 ; 27/21. CSB : 4 paniers à 3pts/ 17 paniers à 2pts/16 lancers francs réussis sur 22 tentés/ joueurs éliminés : Discazeaux, Doumbia, Béthune/27 ballons perdus.

Lire la suite »