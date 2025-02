Le Barrage de Motuo: Un Projet Ambitieux et Controversé en Chine

La Chine ambitionne de construire le plus grand barrage hydroélectrique du monde, le barrage de Motuo, au Tibet. Ce projet colossal promet une contribution majeure à la transition énergétique chinoise, mais suscite des inquiétudes quant à ses impacts environnementaux et sociaux.

Chine ambitionne de construire le plus grand barrage hydroélectrique de l'histoire, le barrage de Motuo, au pied de la chaîne himalayenne dans la province autonome du Tibet.

S'il promet une contribution majeure à la transition énergétique chinoise vers une énergie verte et bas carbone, il inquiète également les populations locales et les pays voisins en raison des risques environnementaux et de l'accaparement des ressources en eau. Le barrage de Motuo sera construit sur le Yarlung Zangbo, le fleuve le plus haut du monde, au fond d'un immense canyon situé en contrebas de la montagne Namcha Barwa. Cette position géographique exceptionnelle offrira un dénivelé de 2 500 mètres sur une courte distance de 50 kilomètres, permettant à l'ouvrage de produire une puissance électrique sans équivalent, soit 60 gigawatts. À titre de comparaison, le barrage des Trois-Gorges, actuel champion de puissance, ne dispose que de 113 mètres de pente et produit 22 gigawatts d'électricité. L'objectif du barrage de Motuo est de réduire la dépendance de la Chine aux énergies fossiles, même si cela implique un déplacement forcé de populations locales et la destruction d'espaces naturels. L'agence de presse Chine nouvelle souligne les bénéfices pour le développement du Tibet, comme l'amélioration de l'accès à l'électricité, aux transports, aux services commerciaux et aux emplois. Cependant, plusieurs ONG s'inquiètent du sort des 1,2 million de personnes vivant dans les villages de la zone, menacées de déplacement, ainsi que la destruction de temples et monastères. D'autres risques potentiels incluent des glissements de terrain et des inondations causés par les travaux, et la destruction de la faune et de la flore locales. L'Inde et le Bangladesh, qui dépendent également du Yarlung Zangbo, craignent une restriction des ressources en eau par la Chine. Pékin a assuré que chaque partie sera respectée, mais son passé en matière de gestion des ressources hydriques soulève des inquiétudes. Le Laos, le Vietnam et le Cambodge accusent déjà la Chine d'assécher le Mékong, un autre fleuve majeur, grâce à ses nombreux barrages. L'ONG ICT rapporte que 193 barrages hydroélectriques sont en cours de construction ou à l'étude dans le pays





