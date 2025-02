Le Bariodé : un bar à huîtres vintage à Paimpol

Un nouveau bar à huîtres, épicerie et restaurant, le Bariodé, a ouvert ses portes à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. L'établissement, créé par Jean-Marc Sutterliti, propose une ambiance cosy et vintage autour des produits de la mer.

Un goût immodéré pour les produits de la mer, des vacances bercées entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Pleubian, une épouse suédoise, le virus des objets vintage, un grand-père cafetier à Saint-Ouen dans le 93… et vous avez le cocktail du Bariodé. Le nouveau bar à huîtres , épicerie et restaurant, de la place du Martray à Paimpol (Côtes-d’Armor).

\ C’est un lieu cosy, simple et bonne franquette à l’image de son patron Jean-Marc Sutterliti, qui a voulu là créer « un bar convivial et simple, à l’esprit vintage, autour des produits de la mer ». La petite terrasse du Bariodé à Paimpol, place du Martray, composée de mobilier chiné : des tables et chaises de grandes brasseries parisiennes. \ Côté ambiance, ce chineur invétéré a voulu créer un lieu contemporain à l’esprit d’antan avec des pichets Berger, des vieilles affiches de pub, d’anciennes Unes de presse, du mobilier de récup, des objets marins et en clin d’œil, « une table et la piste de 421 du café du bistrot de mon grand-père ». Passé le long comptoir en bois, les clients peuvent aussi se retrouver autour d’un petit salon coloré. \« Mon idée est que les gens apprécient de s’y retrouver pour prendre un verre et grignoter de bons produits » explique Jean-Marc Sutterliti. Au fond du Bariodé à Paimpol (Côtes-d’Armor), un salon cosy et une déco vintage. \Dans les assiettes du bariolé Bariodé, Jean-Marc Sutterliti sert des huîtres du Sillon de Talbert et de Béniguet, propose des plats et vend, sur les étals de sa petite épicerie aménagée à l’entrée, divers produits de la mer. Frais, fumés ou en conserverie. De la truite, du saumon, du merlu, de l’anguille sauvage, du thon, du maquereau, des tartinables de la mer ou des algues séchées, « achetés auprès de fournisseurs de qualité que je connais ». \Jean-Marc Sutterliti est installé depuis cinq ans à Paimpol, avec son épouse Susanna qui a ouvert à l’été 2023 sa boutique Kuriosa rue de l’Oise à Paimpol. Ancien responsable financier dans la région parisienne, au sein d’une société de transport qui assurait la logistique de Peugeot-Citroën, il a mûri son projet pendant 10 ans avant de franchir le cap à 53 ans. Grand fan de pêche, « sous toutes ses formes… à pied, à la canne, au filet ou en plongée », le cafetier-restaurateur est heureux de ce nouvel univers qui lui correspond, pour faire goûter « des produits de la mer dans leur plus simple appareil, sans cuisson, sans fioriture. Efficace et tout simplement bon. » \Le Bariodé, place du Martray à Paimpol, est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 20 h 30. Et peut-être bientôt le dimanche midi. Les horaires seront modulables selon la période, avec probablement une plus grande amplitude durant la saison.





HUÎTRES NOUVEAUX COMMERCES RESTAURANT PAIMPOL Côtes-D'armor EPICERIE VINTAGE BAR À HUÎTRES

