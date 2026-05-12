Le Barça et Florentino Pérez : des échanges entre les 2 clubs sur l'affaire Negreira.

Au lendemain de la conférence de presse de Florentino Pérez où il dénonçait le pire scandale du football, le Barça a réagi dans un communiqué en estimant les propos du président du Real Madrid diffamatoires et laissant entendre que le parfait le droit d'agir en justice s'il le jugeait nécessaire. Florentino Pérez, en revanche, a prévenu qu'il préparerait un dossier pour l'UEFA afin d'étayer ses accusations contre le Barça.

Le Barça réagit aux propos de Florentino Pérez en droit de réponse après la sortie de son président le Real Madrid lors de sa conférence de presse ce mardi.

Florentino Pérez a dénoncé « le pire scandale du football » et accusé le Barça de l’avoir lésé en Championnat d’Espagne. Le club catalan, par contre, a estimé que les propos de Florentino Pérez étaient diffamatoires et a laissé entendre que le droit d'agir en justice était ouvert. Florentino Pérez a ensuite prévenu qu'il préparait un dossier pour l’UEFA afin d'étayer ses accusations contre le Barça.

Le Barça n'a pas encore engagé d'action judiciaire mais letait entendre que l'option était sur la table s'il semblerait que les propos de Florentino Pérez venaient à être jugés diffamatoires





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