Le ballon gastrique Allurion autorisé à nouveau en France après des mesures correctives

L'ANSM a abrogé sa décision d'interdire le ballon gastrique Allurion suite à des actions correctives entreprises par la société Allurion Technologies. Le ballon, interdit en août dernier après des complications graves signalées, est de nouveau autorisé en France sous certaines conditions.

L'Agence nationale de sécurité du médicament ( ANSM ) a annoncé mercredi « abroger » sa décision prise en août concernant le ballon gastrique Allurion, suite à « plusieurs actions correctives » apportées par la société Allurion Technologies. Allurion, une start-up américaine, avait vu son dispositif interdit l'été dernier après un certain nombre de complications graves signalées. Des doutes avaient également été soulevés concernant son efficacité.

Allurion Technologies a restreint l'indication du ballon gastrique Allurion au seul traitement de la perte de poids chez les personnes obèses dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30 kg/m², et après l'échec d'un régime supervisé et d'un programme d'exercice physique. La start-up a également modifié la notice d'instruction des ballons gastriques et mis à jour son application mobile Allurion, qui envoie aux patients des notifications régulières concernant les symptômes inhabituels qui pourraient être liés à des complications gastro-intestinales. Dans sa décision du 2 août 2024, l'ANSM avait suspendu l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, la distribution, la détention en vue de la vente, la distribution à titre gratuit, la publicité et l'utilisation des ballons gastriques Allurion, et ordonné leur retrait. L'agence avait déjà émis une mise en garde à mi-juillet 2024, reprochant un manque de suivi total après l'implantation du ballon, ainsi qu'une publicité agressive et déséquilibrée. L'ANSM a néanmoins constaté que les actions entreprises par Allurion Technologies ont permis de neutraliser le risque potentiel que présentaient ses ballons gastriques pour la santé et la sécurité des patients. L'agence précise que la décision de retrait est désormais abrogée, permettant ainsi à Allurion de commercialiser à nouveau son produit en France. Allurion promet d'aider à perdre du poids sans nécessiter de chirurgie, mais l'ANSM rappelle que le ballon gastrique peut causer de graves complications.





