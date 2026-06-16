Le Balco Transfer Hub de Bluetti : une solution pour les petites batteries solaires

La société Bluetti a récemment annoncé la sortie du Balco Transfer Hub, un système permettant de transformer une station électrique portable associée à des panneaux solaires de balcon en batterie d'appoint pour la maison.

La société Bluetti a récemment annoncé la sortie du Balco Transfer Hub , un système permettant de transformer une station électrique portable associée à des panneaux solaires de balcon en batterie d'appoint pour la maison.

Ce système permet de stocker l'énergie solaire produite en journée dans une batterie déjà possédée et de la réutiliser le soir pour alimenter une partie des appareils du foyer. Le Balco Transfer Hub peut réinjecter jusqu'à 800 watts dans le circuit domestique du domicile et est compatible avec les modèles de batteries nomades de la marque, ainsi que avec des stations de marques tierces.

L'installation est relativement directe et nécessite seulement de brancher le hub à une prise murale, de relier sa batterie, puis de connecter ses panneaux solaires à sa batterie. Le système peut également s'intégrer à des écosystèmes comme Shelly, everHome, Google Home ou Amazon Alexa et peut être associé à jusqu'à six unités Balco dans l'écosystème Bluetti.

Cependant, pour que tout ça fonctionne intelligemment et façon autonome, il faudra toutefois prévoir l'installation d'un compteur intelligent (smart meter) dans votre tableau électrique ou opter pour des prises connectées de la marque. Le Balco Transfer Hub est une solution intéressante pour les locataires et les foyers qui ne disposent pas d'un toit équipé de panneaux solaires et qui veulent consommer davantage leur propre électricité plutôt que de l'injecter dans le réseau Enedis.

C'est précisément là que les petites batteries prennent de l'intérêt, car plus le tarif de rachat baisse, plus chaque kilowattheure solaire consommé directement à la maison devient précieux. Un système comme le Balco Transfer Hub pourra donc aider à déplacer l'usage de l'énergie dans la journée : stocker quand les panneaux produisent ou pendant les heures creuses, puis restituer l'électricité au bon moment





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