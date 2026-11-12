Le Bal des Corps : Rétrospective Félix de Recondo au Musée Goya

Jusqu'au 14 mars 2027, le Musée Goya expose les œuvres tourmentées de Félix de Recondo. Cette rétrospective explore l'exil, la sculpture et la gravure d'un artiste marqué par la guerre civile espagnole.

Jusqu'au 14 mars 2027, le musée Goya propose une immersion totale dans l'univers de l'artiste espagnol Félix de Recondo à travers l'exposition Le Bal des Corps. Cette rétrospective majeure présente des œuvres puissantes qui explorent la condition humaine, l'exil et la fragilité physique. La commissaire d'exposition Joëlle Arches a conçu ce parcours après une rencontre avec la famille de l'artiste et une visite de son atelier parisien.

Un parcours marqué par l'exil espagnol

Félix de Recondo, né en 1932 et décédé en 2015, a fui l'Espagne dès sa jeunesse au moment du déclenchement de la guerre civile. Cette blessure intime a profondément marqué son œuvre tout au long de sa vie. Joëlle Arches, directrice du musée Goya, explique avoir été saisie par la foisonnance et la singularité de la production artistique. L'exposition révèle une diversité de moyens d'expression incluant pastels, dessins, gravures et sculptures.

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Les premières gravures présentées dans la galerie semblent faire écho aux tourments exprimés dans les œuvres du maître espagnol Francisco de Goya. Cette résonance historique crée un dialogue subtil entre les deux artistes, soulignant l'impact durable des conflits politiques sur la création artistique. Le visiteur découvre ainsi un héritage artistique qui transcende les frontières géographiques et temporelles.

Déconstruction du corps humain et techniques variées

L'œuvre de Félix de Recondo se distingue par une représentation singulière et déformée du corps humain. Ses personnages, souvent désarticulés et vulnérables, semblent enfermés dans une perpétuelle métamorphose. Cette esthétique met en lumière une dualité entre des pulsions de vie et de mort, reflétant les interrogations intérieures de l'artiste. Le sens du graphisme, de la construction et de l'organisation des formes reste omniprésent dans ses créations.

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Le parcours professionnel d'architecte de Félix de Recondo a laissé une empreinte visible dans sa pratique artistique. Parmi les techniques utilisées, la pointe d'argent occupe une place particulière. Cette méthode ancienne de dessin permet une précision remarquable dans le rendu des détails anatomiques. Chaque fragment du corps prend vie, jusqu'aux veines qui semblent affleurer sous la peau, créant une intensité visuelle rare.

Œuvres monumentales et triptyque de la société

À l'étage du musée, une pièce monumentale attire l'attention du public sous forme d'un triptyque impressionnant. Cette composition dense présente pas moins d'une centaine de corps qui s'entremêlent et s'imbriquent pour former une représentation de la société. Le regard intense et troublant des personnages semble constamment chercher des réponses, invitant le spectateur à réfléchir à la souffrance et aux blessures laissées par l'exil.

Une autre œuvre marquante de l'exposition est une imposante sculpture représentant un couple enlacé. Félix de Recondo y porte une attention remarquable aux détails, transformant chaque élément anatomique en un vecteur d'émotion. Cette pièce, comme presque toutes ses créations, utilise le regard comme élément central de la narration. L'œuvre dépasse la simple représentation visuelle pour devenir une invitation à la méditation sur la condition humaine.

Activités culturelles et programmation étendue

Au-delà de la découverte des œuvres, le musée Goya propose une programmation variée pour prolonger l'expérience artistique. Plusieurs visites guidées sont organisées jusqu'en mars, permettant d'approfondir la compréhension de l'univers de Félix de Recondo. Ces animations offrent une perspective unique sur les choix esthétiques et biographiques de l'artiste.

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Les amateurs d'arts graphiques pourront participer à un stage d'initiation à la gravure pour adultes, animé par Élisabeth Deletang. Cette session spécifique est prévue les 21 et 22 novembre, offrant une opportunité pratique d'explorer les techniques mentionnées dans l'exposition. D'autres rendez-vous rythmeront les prochains mois pour un public diversifié.

La programmation prévoit également des activités interdisciplinaires comme Art et sophrologie le samedi 5 décembre. Des ateliers pour enfants sont proposés à chaque période de vacances scolaires, favorisant l'accès à l'art dès le plus jeune âge. Le yoga au musée le 22 décembre et le spectacle Colibri, sors de ton nid constituent autant d'occasions de découvrir le musée autrement. Ces événements partagent l'expérience en famille dans le cadre exceptionnel du musée Goya, faisant dialoguer les disciplines au-delà des œuvres exposées.