Le baccalauréat technologique 2026 débute avec l'épreuve d'analyse et méthodes en design

Les élèves de terminale technologique ont commencé à composer sur l'épreuve de Bac STD2A - Analyse et méthodes en design ce mardi 16 juin. Cette épreuve écrite, d'une durée de 4 heures, est affectée d'un coefficient de 16. Les corrigés complets de l'épreuve seront disponibles sur studyrama.com.

Le baccalauréat technologique 2026 s'ouvre ce mardi 16 juin avec l' épreuve d'analyse et méthodes en design pour les élèves de terminale technologique . Cette épreuve écrite, d'une durée de 4 heures, est affectée d'un coefficient de 16.

Les élèves de terminale de la voie technologique ont donc commencé à composer sur l'épreuve de Bac STD2A - Analyse et méthodes en design, pour une durée de 4 heures, de 8h à 12h. L'épreuve est composée de sujets qui seront divulgués 1h30 après le début de l'épreuve. Les corrigés complets de l'épreuve seront également disponibles sur studyrama.com. Il est à noter que la session 2026 du baccalauréat technologique rassemble 146 687 candidats.

Les épreuves du cycle terminal débutent avec la philosophie le 15 juin, suivie des spécialités les 16, 17 et 18 juin. Le grand oral se déroule entre le 22 juin et le 1ᵉʳ juillet 2026 selon les académies.

Les épreuves pratiques et orales peuvent se tenir avant ou après les écrits de spécialité, à l'exception des évaluations expérimentales en physique-chimie et SVT (programmées du 2 au 5 juin) et des épreuves spécifiques aux séries STL et STHR dont les dates sont fixées par les recteurs d'académie. Au programme demain pour le Bac Technologique : Biochimie-biologie-biotechnologie, Sciences physiques et chimiques en laboratoire, Sciences et techniques sanitaires et sociales, Économie et droit, Bac STI2D Architecture et construction Partie commune, Bac STI2D Systèmes d'information et numérique Partie commune, Bac STI2D Energies et environnement Partie commune, Bac STI2D Innovation technologique et éco-conception Partie commune, Bac STD2A Conception et création en design et métiers d'art.

La session 2026 du baccalauréat technologique rassemble 146 687 candidats. Les épreuves du cycle terminal débutent avec la philosophie le 15 juin, suivie des spécialités les 16, 17 et 18 juin. Le grand oral se déroule entre le 22 juin et le 1ᵉʳ juillet 2026 selon les académies.

Les épreuves pratiques et orales peuvent se tenir avant ou après les écrits de spécialité, à l'exception des évaluations expérimentales en physique-chimie et SVT (programmées du 2 au 5 juin) et des épreuves spécifiques aux séries STL et STHR dont les dates sont fixées par les recteurs d'académie. Au programme demain pour le Bac Technologique : Biochimie-biologie-biotechnologie, Sciences physiques et chimiques en laboratoire, Sciences et techniques sanitaires et sociales, Économie et droit, Bac STI2D Architecture et construction Partie commune, Bac STI2D Systèmes d'information et numérique Partie commune, Bac STI2D Energies et environnement Partie commune, Bac STI2D Innovation technologique et éco-conception Partie commune, Bac STD2A Conception et création en design et métiers d'art.

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