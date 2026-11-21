Découvrez l'histoire centenaire, la cuisine traditionnelle et les spectacles musicaux du mythique restaurant Bœuf sur le Toit dans le 8e arrondissement de Paris.

Situé au 34, rue du Colisée dans le 8e arrondissement de Paris, le Bœuf sur le Toit incarne l'esprit des Années folles plus d'un siècle après sa création. Cette adresse historique de la gastronomie parisienne offre une expérience unique où la haute cuisine côtoie le music-hall et l'art de vivre à la française. L'établissement, né en 1922, continue de faire vivre une certaine idée de la fête parisienne, invitant les visiteurs à découvrir un lieu où les plaisirs de la table et du spectacle se conjuguent avec une âme singulière.

Une histoire liée aux Années folles et à Jean Cocteau

L'histoire du Bœuf sur le Toit est indissociable de celle des Années folles et des figures légendaires qui ont marqué cette période. À l'origine, le cabaret était la propriété de Louis Moysès, fréquenté par une joyeuse avant-garde artistique dirigée par Jean Cocteau. Cette institution a vu passer des noms prestigieux tels que Pablo Picasso, Erik Satie, Francis Picabia, Coco Chanel et Christian Dior, contribuant à sa renommée internationale. L'établissement doit son nom à l'œuvre Le Bœuf sur le Toit présentée par le compositeur Darius Milhaud en 1920, mise en scène par Jean Cocteau. Deux ans plus tard, le cabaret reprend ce titre, associé à l'origine de l'expression " faire un bœuf " pour les improvisations musicales des artistes.

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Une décoration signée par le couturier Alexis Mabille

Le décor imaginé par le couturier Alexis Mabille lors de la renaissance du lieu en 2020 fait directement référence aux Années folles. Miroirs, boiseries, touches dorées et banquettes aux tissus imprimés rappellent l'univers des grandes brasseries parisiennes des années 1920 à 1940. Les lumières tamisées et les imposants luminaires contribuent à cette atmosphère feutrée, quelque part entre le restaurant traditionnel et le cabaret historique. L'ombre de Jean Cocteau plane naturellement sur la maison, inspirant les décors du bar. L'imposante tête de bœuf aux cornes en forme de lyre, réalisée par Jean Marais, rappelle les liens étroits entre ce lieu et le monde artistique français.

La cuisine traditionnelle du Bœuf sur le Toit à Paris

Côté cuisine, le Bœuf sur le Toit reste fidèle aux grands classiques de la brasserie parisienne. La carte propose des entrées traditionnelles comme les œufs mayonnaise à 12 euros, les poireaux vinaigrette à 14 euros, la soupe à l'oignon gratinée à 22 euros et les escargots de Bourgogne à 22 euros. Les amateurs de produits raffinés peuvent opter pour un carpaccio de Saint-Jacques au yuzu et shiso à 26 euros ou un excellent foie gras mi-cuit à 28 euros. Le plat principal populaire est le tartare de bœuf charolais, coupé au couteau et servi avec des frites, proposé à 26 euros, aux côtés du hachis parmentier de canard à 28 euros ou du coquelet rôti aux morilles à 36 euros.

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Des plats de résistance et des desserts savoureux

Les amateurs de poissons pourront se tourner vers le filet de bar au beurre blanc à 34 euros ou la sole meunière à 80 euros. Pour les grandes tablées, le restaurant propose des plats à partager, notamment une côte de bœuf Simmental maturée ou des linguines au homard pour deux personnes à 110 euros. En ce qui concerne les desserts, la pavlova mérite une mention particulière pour sa qualité. Le restaurant entend renouer avec son art de prolonger les soirées, offrant ainsi une expérience complète qui allie gastronomie et entertainment dans un cadre historique préservé.

Une atmosphère unique mêlant gastronomie et music-hall

À mesure que la soirée avance, le restaurant change de rythme et laisse davantage de place à la musique. On y vient pour sa table, pour son atmosphère singulière, mais aussi pour le spectacle qui, certains soirs, prolonge le dîner. Plus d'un siècle après sa création, le Bœuf sur le Toit cultive toujours l'esprit des Années folles. C'est une adresse parisienne où la gastronomie côtoie le music-hall, avec un supplément d'âme que peu d'établissements parisiens peuvent revendiquer. Les musiciens y improvisent volontiers après leurs prestations, perpétuant ainsi la légende du lieu dans le 8e arrondissement de Paris.