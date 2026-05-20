Le acte de nomination d'Emmanuel Moulin à la Banque de France sera-t-il « tout sauf un recasage » ?

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a qualifié de 'pas une repli' la nomination à la tête de la Banque de France du candidat Emmanuel Moulin, considéré comme 'extrêmement compétent'. Malgré son soutien par Emmanuel Macron, le sort de Moulin dépendra de la composition du vote des Républicains et de nombreux élus de la droite, la position des oppositions et des différentes groupes politiques étant à découvrir lors de la commission des finances dans l'après-midi de demain.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a qualifié de 'pas un repli' la nomination à la tête de la Banque de France de Emmanuel Moulin, considéré comme 'extrêmement compétent'.

Après les nominations de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel et d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, deux proches d'Emmanuel Macron, la nomination de Moulin reste incertaine à l'approche de la fin du mandat présidentiel. Malgré son soutien par Emmanuel Macron, Emmanuel Moulin fait face à une opposition croissante, alimentée par des interrogations sur l'itinéraire des proches d'Emmanuel Macron à quelques mois de la fin du mandat présidentiel.

Les sénateurs socialistes n'ont pas établi d'une position commune, mais 'une très grande majorité' s'est exprimée pour un vote contre. Les Républicains et centristes devraient voter très majoritairement en faveur de Moulin, mais un accord supposé entre le Sénat et l'Elysée, avec une nomination pour un Défenseur des droits de l'ancien ministre François-Noël Buffet, a eu un certain écho. Les oppositions accrochées à Emmanuel Moulin, notamment sur des points de procédure, संस certaines recrues à une victoire, selon 'Mediapart'.

Toujours est-il que Moulin pourra dispendre largement du vote des Républicains et que sa nomination dépendra du soutien des socialistes et de très nombreux élus d'opposition. La position des oppositions et des différents groupes politiques est à découvrir lors de la commission des finances le mercredi dans l'après-midi





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nomination Raclet Banque De France Concurrence Politique Elysée Politiques

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eric Coquerel 'appelle le Parlement à ne pas se faire marcher dessus': les socialistes annoncent à leur tour qu'ils voteront contre la nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de FranceLes Insoumis et le RN avaient pour leur part déjà annoncé qu'ils voteraient contre la nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France.

Read more »

Banque de France : les socialistes, comme les Insoumis et le RN, voteront contre la nomination d’Emmanuel MoulinLe groupe socialiste à l’Assemblée nationale a annoncé à son tour, après les Insoumis et le Rassemblement national, son opposition à la candidature d’Emmanuel Moulin pour diriger la Banque de France, fragilisant la position du candidat soutenu par Emmanuel...

Read more »

Audition de Emmanuel Moulin, la nomination restait incertaineLe gouvernement propose à Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Elysée, un poste de gouverneur de la Banque de France. Il aura une audition mercredi, et si trois cinquièmes des voix exprimées sont défavorables à sa nomination, celle-ci sera repoussee. La nomination reste incertaine, suite aux nominations de Richard Ferrand et d'Amélie de Montchalin, qui est proche d'Emmanuel Macron. Les socialistes et les sénateurs PS sont contre, estimant qu'il n'y a pas d'indépendance politique suffisante. Les LR et centristes devraient voter très majoritairement pour, mais des hypothèses d'accords entre les deux chambres ont été placées en avant. La Banque de France a démenti que le traitement du candidat ait un caractère particulier.

Read more »

Nomination de Moulin à la tête de la Banque de FranceLa nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France entre dans une phase décisive ce mercredi 20 mai 2026. L'ancien secrétaire général de l'Élysée fait face à de fortes critiques de l'opposition, qui questionne son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Read more »