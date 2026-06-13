Le 65e Festival de télévision de Monte-Carlo : un événement prestigieux

Le 65e Festival de télévision de Monte-Carlo a été un événement prestigieux qui a réuni les talents de la télévision mondiale. L'événement a été marqué par la présence de nombreux acteurs et actrices de renom, ainsi que par la remise de prix prestigieux.

Le 65e Festival de télévision de Monte-Carlo s'est déroulé le 13 juin 2026, mettant en avant les talents de la télévision mondiale. L'événement a été marqué par la présence de nombreux acteurs et actrices de renom, dont Kevin Levy , Soheil Bavi , Michel Drucker , Amir Haddad , Lauren Cohan , Jeffrey Dean Morgan et Ester Exposito .

La cérémonie a également récompensé les réalisations de ces artistes avec des prix prestigieux, tels que la Nymphe d'Honneur pour Michel Drucker et la Nymphe d'Or pour Ester Exposito. En outre, l'actrice britannique Kristin Scott Thomas a reçu la Nymphe de Cristal pour l'ensemble de sa carrière. Le festival a également offert une plateforme pour les nouveaux talents, avec des séries télévisées telles que 'La Belle et le Boulanger' et 'The Walking Dead' qui ont été présentées au public.

Les participants ont également pu suivre les matchs de la Coupe du monde 2026, qui ont été diffusés en direct. Enfin, les visiteurs ont pu découvrir de nouveaux produits et technologies pour passer l'été au frais, tels que des climatiseurs et des ventilateurs, ainsi que des objets de décoration lumineux qui ont rapidement disparu des rayons en raison de leur popularité.

Les paysagistes ont également présenté des idées de jardinage innovantes, notamment des coins détente inspirés des spas, qui sont devenus la tendance en 2026





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