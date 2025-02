Le 17 Février 2002 : Fin du Franc Français et Un Jour d'Autres Événements Importants

Un regard sur les événements marquants du 17 février 2002, notamment l'abolition du franc français après 641 ans d'existence et l'entrée en vigueur de l'euro, ainsi que d'autres événements significatifs de cette journée, tels que les récompenses de l'artiste Henri Salvador et le décès de Maurice Papon.

Il y a plus de 20 ans, l'euro a fait son entrée dans nos portefeuilles, marquant un tournant historique pour l'économie européenne. Le franc pouvait être utilisé jusqu'au 17 février 2002, date à laquelle il a cessé d'avoir cours légal, laissant définitivement place à l'euro comme seule monnaie officielle. Ce jour-là, les Français ont fait leurs derniers échanges de billets de 500, 200, 100, 50 et 20 francs à la Banque de France .

L'abolition du franc, après 641 ans d'existence, a marqué la fin d'une ère. Le 17 février 2002, fut également marquée par d'autres événements importants. L'émotion provoquée par l'abattage des cerisiers et des charmes, avenue du Cimetière, témoigne de l'attachement de la population à son patrimoine paysager. Le monde du sport a également été marqué par cette date. Jean-Claude Killy, légende du ski français, avait remporté sa troisième médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble, lors des Jeux de 1968. Il avait déjà remporté l'or en descente et en slalom géant, et il a ajouté le slalom spécial à son palmarès. En 1975, le film « Vol au-dessus d’un nid de coucou » de Miloš Forman, avec Jack Nicholson, a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film. Henri Salvador, à 83 ans, a été sacré meilleur interprète masculin aux Victoires de la musique en France, tandis qu'Hélène Ségara a remporté le prix de la meilleure interprète féminine. Le 17 février 2002, Maurice Papon, ancien haut fonctionnaire français condamné pour complicité de crimes contre l'humanité, est décédé neuf ans après sa condamnation.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

MONNAIE EURO FRANC HISTORY FRANCE EVENT

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’éphéméride du 22 janvier : en 2002, la dernière collection haute couture d’Yves Saint LaurentBonne fête aux Vincent ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la journée…

Lire la suite »

L’éphéméride du 23 janvier : en 2002, le décès du sociologue Pierre BourdieuBonne fête aux Barnard ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la journée…

Lire la suite »

Le 23 janvier 2002, la mort du sociologue Pierre Bourdieu, l’enfant du BéarnDANS LES ARCHIVES - Il y a vingt-trois ans disparaissait le sociologue Pierre Bourdieu. Né à Denguin en 1930 où il joue au football, il déménage à Lasseube et fait ses études à Pau avant de s’envoler pour Paris et de devenir un intellectuel influent.

Lire la suite »

Horoscope du 3 février au 9 février 2025 signe par signeSigne par signe, retrouvez nos prévisions pour l'horoscope de la semaine du 3 février au 9 février 2025

Lire la suite »

Horoscope chinois du 3 février au 9 février 2025 signe par signeSigne par signe, retrouvez nos prévisions pour l'horoscope chinois de la semaine du 3 février au 9 février 2025

Lire la suite »

Horoscope du 10 février au 16 février 2025 signe par signeSigne par signe, retrouvez nos prévisions pour l'horoscope de la semaine du 10 février au 16 février 2025

Lire la suite »