Le 15 juin évoque l'expérience de Benjamin Franklin qui donna naissance au paratonnerne, tout en servant de rappel aux questions d'actualité comme la crise ukrainienne, les dynamiques alimentaires et la participation du Cap‑Vert à la Coupe du monde 2026.

Le 15 juin s'impose chaque année comme une date riche en anecdotes historiques et en faits d' actualité , rappelant à la fois les exploits scientifiques du passé et les enjeux contemporains auxquels les sociétés sont confrontées.

Au cœur de cette journée, on se souvient avant tout de Benjamin Franklin, figure emblématique du Siècle des Lumières, qui, le 15 juin 1752, entreprit une expérience audacieuse en plein orage pour démontrer l'origine électrique de la foudre. Utilisant un cerf‑volant muni d'une pointe de métal, Franklin déclencha le premier paratonnerre, une invention qui a non seulement sauvé d'innombrables toits mais a aussi jeté les bases de la météorologie moderne.

Au fil des décennies, Franklin ne se limita pas à cette prouesse ; il contribua également à la création des lentilles à double foyer, à l'amélioration des poêles à combustion contrôlée, à la mise en place de la première bibliothèque de prêt publique et à la cartographie du Gulf Stream, tout en fondant un journal dont le succès marqua l'histoire de la presse américaine. Ces multiples contributions illustrent la capacité d'un seul esprit à façonner des domaines aussi divers que la physique, l'ingénierie, la géographie et la culture populaire





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