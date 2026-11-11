Le 11 novembre devient cérémonie obligatoire dans les écoles françaises

Le ministère de l'Éducation nationale impose une commémoration du 11 novembre dans chaque établissement; enseignants et syndicats partagent opinions divergentes.

À l'occasion du 11 novembre, jour de l'armistice de 1918, le ministère de l'Éducation nationale a rendu obligatoire la tenue d'une cérémonie de commémoration dans toutes les écoles, collèges et lycées français, entraînant un polarisation immédiate parmi les enseignants et syndicats.

Obligation de la cérémonie de 11 novembre : détails et modalités

La nouvelle exigence impose à chaque établissement d'organiser une réunion de quinze minutes, durant la période de quatre jours remontant ou se prolongant autour du 11 novembre. Les élèves de CM1 à terminale seront rassemblés dans la cour, et l'hymne national devra être chanté, au minimum son premier couplet et refrain. Le guide de l'Éducation nationale propose également l'attribution de décorations officielles ou la mise sur le drapeau tricolore, ainsi qu'un temps de recueillement silencieux.

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Les professeurs d'histoire-géographie, d'éducation musicale et d'art plastique sont invités à préparer le contenu de la cérémonie en amont, avec des lectures publiques, des chants et des créations artistiques. L'objectif est de faire participer activement les élèves, dans une ambiance dénuée de tout ton militariste. Le ministère précise que l'axe principal doit être la cérémonie d'honneur des morts pour la France, sans mention de partisanisme politique.

Avis contestés : syndicats dénoncent la glorification de la guerre

Le syndicat Snes-FSU a accusé le dispositif d'être un " embrigadement " des jeunes, transformant la mémoire en exercice d'obéissance. Selon eux, la cérémonie constitue un " dispositif promouvant la guerre ", ce qui viole l'esprit de paix que l'on y attend. Le CGT Education soulève que les élèves participent déjà, librement, aux cérémonies locales du 11 novembre, et que le rendre obligatoire est un mal nécessaire à l'obéissance.

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Les organisations Sud Éducation et FSU ont appelé le personnel éducatif à boycotter l'événement, arguant qu'il rend la commémoration " glorification de la guerre " en reproduisant des rituels proches de ceux militaires. La plupart des dénonciations se nourrissent du fait que les syndicats considèrent le format imposé trop proche de l'arsenal militaire, surtout en période de tension politique.

Défenseurs de la commémoration : mise en œuvre dans les écoles

Le chef d'établissement Frédéric Meunier, du collège Condorcet à Paris, a insisté sur une approche qui ne mette pas en avant les soldats en uniforme. Selon lui, il n'y a pas de clairons ni de sonner différemment aux morts. Il a encouragé une cérémonie centrée sur les morts civils et militaires, y compris les déportés et résistants, afin d'éviter toute connotation militariste. Le professeur d'histoire-géographie, ancien élève, a designé une ligne rouge afin de garantir que la cérémonie reste une retraçabilité de mémoire, et non un spectacle de fanfare.

Au sein du groupe scolaire La Trinité à Neuilly, le directeur Pascaline Darras a déclaré qu'aucun débat n'a eu lieu ; l'établissement se concentre sur la commémoration des morts français. Darras a déclaré à RTL que la cérémonie n'est pas une célébration de l'armée, mais un rappel du sacrifices rendus par le pays. Le principal Patrick Bedel, du collège Barbey-d'Aurevilly à Rouen, a exprimé des réserves quant à la nature obligatoire de l'événement, affirmant que l'école ne devrait pas devenir " une tribune politique " ou un vecteur de promotion institutionnelle.

Réponse du ministre et perspectives d'avenir

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a qualifié la commémoration d'un acte d'honneur, loin de la glorification de la guerre, et a insisté sur l'importance de mémoriser le terme des combats. Pour Geffray, laisser les écoles organiser librement leurs cérémonies permet d'adapter l'événement aux différents contextes locaux tout en préservant la mémoire collective. Il souligne que le guide reste un accompagnement, et non une prescription rigide, détaillant la manière de préparer la cérémonie, les matos de lecture, et les temps de silence vis-à-vis du drapeau.

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Les prochaines étapes incluent la diffusion des guides aux établissements, ainsi que l'affichage des volontaires qui en prévient leur cadre. Le ministère donne également un calendrier pour les bonnes pratiques d'organisation. Bien que certains enseignants soient encore sceptiques, la majorité est prête à mettre en œuvre les protocoles mentionnés, afin de le rendre " autonome " et " inspiré " par la tradition plutôt que par la militarité.