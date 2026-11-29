Indignation après qu'un supporter de la Lazio Rome ait déployé une banderole qualifiant les fans de l'OM de singes lors de la défaite en Serie A. Analyse de cet incident.

Des supporters de l'Olympique de Marseille ont été la cible d'une insulte raciste ordinaire et directe de la part des ultras de la Lazio Rome. Cet incident s'est produit samedi 28 novembre dans les rues de Turin, quelques heures avant le début du match de Serie A opposant le club turinois au Torino. La banderole offensive, déployée publiquement, utilisait le terme méprisant de sales singes pour désigner les supporters marseillais présents dans la ville.

Déroulement de la provocation raciste

L'incident a eu lieu lors du défilé des supporters de la Lazio Rome à travers la ville piémontaise. Les ultras ont fait cette démonstration avant le coup d'envoi du match qui voyait leur équipe affronter le Torino FC. Le score final de cette rencontre a montré une victoire des locaux avec un résultat de 1 à 2. Cet acte de provocation explicite visait directement la communauté des supporters de l'OM qui accompagnaient leur équipe dans ce déplacement.

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Réaction politique et médiatique à Marseille

Cette insulte publique a provoqué une vague d'indignation immédiate parmi les élus de la ville de Marseille. Plusieurs responsables politiques locaux se sont exprimés pour condamner fermement cet acte raciste. La communauté sportive et médiatique française a également réagi vigoureusement à travers différentes plateformes d'information. L'événement a été largement commenté dans la presse spécialisée et générale.

Contexte des tensions entre supporters

Cette banderole s'inscrit dans un contexte de tensions historiques entre certaines fractions de tifoserie en Europe. Des observateurs notent que les supporters de la Lazio ont été critiqués précédemment pour des comportements similaires. Des commentaires en ligne ont associé ces actes à des positions politiques extrêmes et controversées. Certains ont évoqué des liens avec des groupes nazis ou des sympathisants fascistas bulgares.

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Impact sur la perception internationale

L'incident soulève des questions sur la gestion du supporterat et des normes de comportement dans les stades européens. La Ligue de Football Professionnel et l'UEFA sont souvent amenées à réagir à ce type d'actes. Ce genre de provocation peut entraîner des sanctions financières ou des matchs à huis clos. Cela marque également un point bas dans les relations entre supporters de clubs rivaux.

Conséquences et prochaines étapes judiciaires

Les autorités sportives italiennes et françaises sont appelées à enquêter sur cet incident. Des procédures disciplinaires peuvent être ouvertes contre les organisateurs de cette banderole. Les supporters de l'OM pourraient porter plainte pour injure publique et diffamation. Cela rappelle l'importance de lutter contre le racisme dans le sport professionnel.