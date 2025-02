Layrac : L'état d'esprit retrouvé après une victoire difficile

Après une victoire étriquée contre une équipe qui a joué la stratégie de la carence, le troisième ligne aile de l'ASL, Colin, revient sur un match qui a mis à l'épreuve la détermination de son équipe.

Ravi du résultat de son équipe, le troisième ligne aile de l' ASL est revenu sur la victoire de sa formation ce dimanche. Colin, quelle est votre réaction après cette victoire ? C\\'est un grand soulagement pour nous. La première mi-temps était assez frustrante, car on domine le match, et on les remet nous-mêmes dedans. Après, on fait un retour des vestiaires positif. Mais les vingt dernières minutes ont été compliquées.

Ils ont joué la règle de la carence, en faisant des mêlées simulées et en faisant entrer des trois-quarts. On a connu un gros temps faible, avec les premières chaleurs. On a frôlé la catastrophe. Est-ce que c\\'est la victoire du maintien ? Non, ce n\\'est pas encore fait, mais c\\'est vrai que cela sent bon. Au final, on fait trois victoires sur ce bloc, et c\\'est un très bon bloc. C\\'est vraiment top. Mais on a des réceptions compliquées, et intéressantes aussi, qui arrivent, avec des grosses équipes du haut de tableau sur le prochain bloc. Les 4 Cantons-BHAP ont aussi un calendrier compliqué. Cela sent bon. On a l\\'impression que le vrai Layrac est revenu, notamment dans l\\'état d\\'esprit… Oui, mais c\\'était difficile d\\'être positif dans l\\'état d\\'esprit en enchaînant les défaites. Là, on a eu beaucoup de retours, et la dynamique s\\'est inversée. On retrouve le vrai Layrac, avec son bel état d\\'esprit





