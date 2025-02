Lavillenie vise 5,82 m, Bonnin brille à Roubaix

Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin étaient en action lors du concours Perche en Or à Roubaix. Lavillenie a atteint 5,72 m, tandis que Bonnin a établi un record personnel de 4,71 m.

Renaud Lavillenie a atteint une hauteur de 5,72 m samedi à Roubaix lors du concours Perche en Or, remporté de façon éclatante par la perchiste Marie-Julie Bonnin avec une performance de 4,71 m. Trois semaines après avoir franchi 5,80 m à Caen lors de son retour spectaculaire au plus haut niveau, Lavillenie n'a pas réussi à reproduire cette performance à Roubaix. Le perchiste charentais a obtenu la 5e place en réussissant 5,72 m lors de sa deuxième tentative.

Il a tenté de franchir 5,82 m, mais sans succès sur ses trois tentatives. « Cela reste positif, a déclaré Renaud Lavillenie après son deuxième concours de l'hiver. Mais il y a une petite déception de ne pas avoir validé 5,82 m. Le côté positif, c'est que je retrouve certains repères où j'étais performant avant. Ce qui me manque, ce sont des repères dans la course, le tempo et le décollage. Mais c'est encourageant, et il faut accepter d'être patient. » Concours remporté par le Turc Ersu Sasma, avec une barre à 5,90 m, un record national. Il a tenté 6 m mais sans succès. Le Français Mathieu Collet a pris la 4e place, avec 5,72 m réussi dès son premier essai, sa meilleure performance personnelle de la saison. Anthony Ammirati est comme Lavillenie 5e (5,72 m). Le concours féminin a été dominé par Marie-Julie Bonnin. La perchiste a établi son record personnel avec une barre à 4,71 m réussie à son troisième essai. Elle a tenté 4,76 m, mais sans succès, alors que le record de France est à 4,75 m. « Je me sens très bien, c'est agréable de valider ce palier, a réagi Marie-Julie Bonnin. Je ne suis pas loin, j'ai terriblement envie de le battre (ce record de France). J'étais en canne, mes perches étaient souples, peut-être qu'aux France je prendrais des plus dures. » Le podium est complété par la Norvégienne Kitty Friele Faye (4,55 m) et la Finlandaise Elina Lampela (4,55 m). La Française Alix Dehaynain termine 4e avec 4,46 m, sa meilleure performance de la saison





