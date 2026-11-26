Les travaux de 900 000 € à Lavernose-Lacasse créent une zone 30 apaisée. Alain Delsol vise à réduire la vitesse et réaménager l'espace public jusqu'en 2027.

La municipalité de Lavernose-Lacasse a engagé depuis septembre un vaste programme de ré aménagement urbain visant à transformer le centre historique de la commune. Cet investissement majeur de 900 000 €, porté par l'équipe dirigée par le maire Alain Delsol, a pour objectif principal d'apaiser la circulation automobile dans les rues pavées du village. La place de la mairie et de l'église Saint-Paul deviendra une zone 30 permanente avec la mise en place d'aménagements physiques restrictifs.

Mise en place d'une zone 30 restrictive

La transformation de la place de la mairie constitue le cœur de cette stratégie de sécurisation. Le projet prévoit la création d'un vaste plateau surélevé, similaire à celui déjà installé au rond-point de la Cascade. Cette élévation visuelle et physique forcera les véhicules à réduire leur vitesse de manière significative pour traverser l'espace central.

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Les priorités aux débouchés de plusieurs axes clés seront supprimées. Cela inclut la rue de la Fusion en direction de Fauga, l'allée de Plaisance et le chemin de Pujo desservant les écoles. L'objectif est de niveler la hiérarchie des voies pour favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes dans ce secteur dense.

Modifications de la voirie et du stationnement

La voirie subira des changements structurels importants pour limiter l'accès rapide des poids lourds et fluidifier les déplacements doux. L'entrée de la rue du Nord, située devant le bar Dim Dim, sera resserrée physiquement. Cette modification vise à empêtrer les excès de vitesse et à décourager l'intrusion quotidienne de camions de livraison dans cette artère étroite.

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Le stationnement sera entièrement revu avec la suppression de toutes les places situées devant la salle des fêtes et l'église. Elles seront remplacées par une voie de circulation unique en pavés dédiée aux piétons et aux vélos. De nouveaux arrêts de bus seront installés de part et d'autre de la place pour maintenir la desserte publique sans encombrer le trafic.

Malgré la réduction des places existantes, la municipalité prévoit la création d'une soixantaine de nouvelles places de parking. Un élément central de ce projet est le retour d'une halle historique en bois de chêne, éclairée et dans une version plus modeste que l'ancienne. Cette structure marquera physiquement le nouveau rond-point prévu devant le Monument aux morts et la boucherie Sentenac.

Réponses aux critiques et calendrier des travaux

Le maire Alain Delsol a été interpellé par les riverains de la rue du Nord, de la rue Saint-Hubert et de la rue du Commerce concernant les difficultés de stationnement et la vitesse élevée des véhicules. Face aux pétitions et aux réclamations, la collectivité étudie l'installation prochaine d'une chicade dans le virage de la rue Saint-Hubert. Des places de stationnement en épi pourraient également être aménagées pour optimiser l'espace restant.

Les travaux se dérouleront en deux phases principales, avec une date d'achèvement fixe au printemps 2027. Une troisième phase supplémentaire est programmée pour l'année 2028 afin de finaliser les dernières interventions. L'extension de la zone 30 devrait concerner l'ensemble du secteur, s'étendant jusqu'au pont de Bérat une fois les aménagements terminés.

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Le projet inclut également la verdure du site pour embellir l'espace public tout en maintenant sa fonction de modérateur de vitesse. Alain Delsol rappelle que la responsabilité des conducteurs reste essentielle, malgré les efforts techniques déployés par la commune. L'ensemble de ces mesures vise à restaurer la sérénité du bourg historique tout en préservant son attractivité et son accessibilité.