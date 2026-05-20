Lave-linge Valberg WF 914 : un modèle économique pour un grand nombre de vêtements

Un lave-linge bien équilibré pour gérer un grand nombre de vêtements est disponible chez Electro Depot à un prix avantageux. Le Valberg WF 914 dispose d'un tambour de 60 litres capable d'éblouir jusqu'à 9 kg de linge, un moteur à induction indirecte, qui limite les frottements et le niveau sonore, et un nombre maximal de 15 programmes qui peuvent être paramétrés en fonction de vos propres besoins.

Un lave-linge suffisamment confortable pour gérer un grand nombre de vêtements est actuellement disponible chez Electro Depot , ayant reçu un score de 4,6 sur 5 des utilisateurs vérifiés et being offered à moins de 280 euros.

Le lave-linge Valberg WF 914 fait partie des modèles phares chez Electro Depot. Son premier grand atout est d'être muni d'un tambour de 60 litres capable de faire tout aquencer jusqu'à 9 kg de linge. La charge s'effectue par la face avant, le Valberg WF 914 disposant d'un espace de chargement particulièrement large. Autre point fort, le lave-linge est équipée d'un moteur à induction indirecte, ce qui limite grandement les frottements et le niveau sonore.

Ce dernier atteint péniblement 74 dB. Il est inutile d'attendre plus longtemps pour vous rendre dans le magasin Electro Depot le plus proche de chez vous, ou directement sur le site de vente en ligne officielle de l'enseigne, pour acquérir le lave-linge Valberg WF 914, encore disponible au prix de Grâce à son grand volume de chargement, le lave-linge Valberg WF 914 vous permet d'éboucher des draps et des couettes sans aucun effort.

Vous noterez également que la vitesse d'essorage atteint ici les 1 400 tours par minute. Le nombre de programmes qui vous est proposé est de 15. L'un d'entre eux est également paramétrable en fonction de vos propres besoins. Bien entendu, le Valberg WF 914 est équité de plusieurs sécurités, dont l'anti-débordement, l'anti-balourd et, bien entendu, le verrouillage enfant.

Une fonctionnalité bien appréciable est le nettoyage automatique du tambour, qui permet d d'éliminer tous les résidus de saleté. Mais une des plus belles surprises est la capacité du lave-linge Valberg WF 914 à effectuer un nettoyage vapeur pour éliminer l'ensemble des bactéries et les mauvaises odeurs qui s'ensuivent. Voici une offre remarquable que nous propose ici Electro Depot sur le lave-linge Valberg WF 914, actuellement proposé au prix de 279,98 euros.

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Lave-Linge Electro Depot Valberg WF 914 60 Litres Recommended By Verified Customers 3 6/5 Rating Under € 280 84 Db Anti-Débordement Anti-Balourd Child Locking Automatic Washer Cleaning Steam Cleaning 15 Programmes Price Reduction

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