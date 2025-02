Lave-linge hublot VALBERG : Pratique, efficace et économique

Découvrez le lave-linge hublot VALBERG, alliant praticité, efficacité et économie. Avec une capacité généreuse de 9 kg, un moteur à induction indirect et des programmes adaptés à tous les types de textiles, il répondra parfaitement aux besoins de votre famille.

Le lave-linge hublot VALBERG combine praticité et efficacité grâce à sa capacité généreuse de 9 kg, idéale pour les familles jusqu'à 4 personnes. Son moteur à induction indirect assure des performances optimales tout en diminuant les nuisances sonores et la consommation énergétique. Proposé actuellement à 279,98 euros chez Electro Dépôt, un prix particulièrement compétitif pour un appareil de cette catégorie, il peut être livré à domicile ou retiré en magasin selon vos préférences.

\Un lave-linge VALBERG qui allie technologie et économies au quotidien. Avec une vitesse d'essorage de 1400 tours/minute, ce modèle garantit un essorage optimal de votre linge, réduisant ainsi le temps de séchage nécessaire. La technologie vapeur intégrée constitue un véritable avantage, diminuant les plis, préservant les fibres et assurant une hygiène parfaite, le tout en limitant la consommation d'eau et d'électricité. Les 15 programmes disponibles offrent une polyvalence appréciable pour traiter efficacement tous types de textiles. Sa conception astucieuse permet également de superposer un sèche-linge, une solution gain de place intéressante pour les espaces restreints. \La tranquillité d'esprit est assurée grâce à une garantie de 2 ans incluse, extensible via l'assurance ELECTROSÛR. La reprise gratuite de votre ancien appareil et la possibilité de paiement en plusieurs fois rendent cette offre encore plus attractive. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur le lave-linge VALBERG WF 914 A-10 T180C. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

