Lave-linge hublot Candy Smart Inverter CSS1410TWMCBE/FR : une offre incroyable chez Cdiscount

Découvrez l'offre exceptionnelle du lave-linge hublot Candy Smart Inverter CSS1410TWMCBE/FR chez Cdiscount, avec une économie massive de 450 euros.

Cdiscount propose le lave-linge hublot Candy Smart Inverter CSS1410TWMCBE/FR à prix réduit, avec une économie massive de 450 euros. Ce lave-linge est équipé d'une capacité de charge de 10 kg, d'un moteur à induction de classe énergétique A et d'une vitesse d'essorage à 1400 tours par minute.

Il dispose également de 9 programmes rapides accessibles directement, qui s'adaptent à la nature de vos textiles et à leur niveau de saleté. La technologie Mix Power System est déployée pour assurer le mélange optimal entre l'eau et la lessive en amont de leur arrivée dans le tambour de la machine.

Enfin, l'usage de la vapeur en fin de programme permet une réduction notoire des plis et vous permet de ressortir du linge moins froissé de votre machine





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Lave-Linge Candy Smart Inverter CSS1410TWMCBE/FR Cdiscount Offre Incroyable

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