Laury Thilleman se remémore sa seule 'cuite autorisée' en tant que Miss France au Salon de l'agriculture

Laury Thilleman est revenue sur une anecdote amusante de son passage en tant que Miss France au Salon de l'agriculture en 2011. Elle a également évoqué une période difficile de sa vie et le contexte particulier du tournage de l'émission 'Rendez-vous en terre inconnue' avec le peuple Wauja en Amazonie.

Laury Thilleman a partagé un souvenir amusant de son passage en tant que Miss France au Salon de l'agriculture en 2011. Lors d'une émission diffusée sur France 2, l'animatrice est revenue sur une vidéo où elle était visiblement euphorique après avoir goûté à plusieurs spécialités régionales.

Elle a expliqué qu'elle voulait simplement faire honneur aux exposants qui lui offraient des boissons et des plats typiques toute la journée. Quinze ans après, Laury Thilleman raconte avoir vécu une période difficile dans sa vie personnelle et professionnelle, mais elle a retrouvé un équilibre grâce au sport et à une remise en question profonde de son mode de vie.

Elle a également révélé que le tournage de l'émission 'Rendez-vous en terre inconnue' avec le peuple Wauja en Amazonie avait été marqué par un contexte lourd, la sœur de leur hôte étant plongée dans le coma





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