Laury Thilleman officialise sa participation à Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 avec Alexandra Lamy. Découverte du premier duo 100% féminin de l'histoire de l'émission.

Laurence Thilleman a confirmé ce mercredi 18 novembre 2026 sa participation à l'émission Rendez-vous en terre inconnue diffusée sur France 2. Elle révèle officiellement le nom de sa compagne de voyage, l'actrice Alexandra Lamy, pour former le premier binôme entièrement féminin de l'histoire du programme.

Officialisation du premier duo féminin

Laury Thilleman a publié sur Instagram une série de photographies prises à l'aéroport, marquant le début officiel de cette nouvelle aventure. Sur l'une des images, Alexandra Lamy apparaît avec le traditionnel bandeau sur les yeux, ignorant totalement sa destination finale. La présentatrice explique dans sa légende son émotion d'emmener sa première partenaire femme dans ce voyage au bout du monde.

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Cette annonce intervient après la première de l'émission le 14 octobre dernier, où Laury Thilleman avait accompagné Cyril Lignac. L'avis des internautes concernant ce baptême du feu avait été partagé, mais cette nouvelle sélection marque un tournant symbolique majeur pour la chaîne.

Contexte social et charge mentale

Laury Thilleman a explicitement mentionné la difficulté pour les femmes célèbres de se séparer de leurs enfants pour trois semaines au bout du monde. Elle cite la charge mentale encore forte qui pèse sur les mères comme étant un obstacle réel à leur participation.

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L'animatrice déclare ne pas désespérer et souhaite continuer à inviter des femmes, estimant que les femmes qu'elle aimerait convoquer sont majoritairement mères de famille. Cette réflexion souligne la réalité sociale derrière le divertissement télévisuel.

Réaction émotionnelle d'Alexandra Lamy

Sur une seconde vidéo publiée, les internautes découvrent Alexandra Lamy sur le tarmac, submergée par l'émotion avant le décollage. L'actrice avoue que c'était son rêve et que sa vie va changer radicalement avec cette expérience.

Elle décrit le monde des femmes partout sur terre comme un univers qui lui était auparavant inaccessible. Cette déclaration met en avant la dimension humanitaire et sociale de l'émission, au-delà du simple défi d'endurance physique.

Historique et parcours de Laury Thilleman

Laury Thilleman, née le 30 juillet 1991 à Brest, est une ancienne Miss France élue le 10 mai 2011 au Zénith de Caen. Elle succède à Malika Ménard et a été élue avec plus de 35 % des votes du public et du jury, présidé par Alain Delon.

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Après son titre, elle a représenté la France au concours de Miss Univers 2011 à São Paulo, se classant dans le Top 10. Elle a ensuite présenté Eurosport Top 10 et participé à Fort Boyard en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, établissant une solide carrière médiatique avant de reprendre les commandes de Rendez-vous en terre inconnue en tant que successeure de Frédéric Lopez.