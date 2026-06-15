Laury (Mariés au premier regard) critique le montage de l'émission et dévoile ses projets avec Antonin

Laury, candidate de Mariés au premier regard, a réagi sur Instagram au montage de l'émission, déplorant certaines accentuations et exprimant son projet de changer de nom. Elle et son mari Antonin, très compatibles, envisagent une fête pour leur premier anniversaire.

Laury , une ancienne participante de l' émission Mariés au premier regard, s'est exprimée sur Instagram ce dimanche 14 juin concernant le montage de l' émission . Elle a indiqué que bien qu'elle et son mari Antonin soient globalement satisfaits du résultat, certains choix de montage les ont déçus.

Elle a particulièrement critiqué l'accent mis sur son père dans les premiers épisodes, ce qui a pesé sur Antonin et l'a agacé. Laury a ajouté qu'elle est triste de l'image superficielle que le montage a pu donner d'elle. Malgré ces réserves, le couple, qui a obtenu un taux de compatibilité de 90%, se dit heureux de sa rencontre et de son mariage, célébré il y a plus de huit mois.

Ils envisagent désormais de fêter leur premier anniversaire de mariage en réunissant tous leurs proches, l'émission ne leur ayant permis d'inviter que dix personnes. Laury a également annoncé son projet de changer de nom et d'adopter le nom de famille d'Antonin, marquant une nouvelle étape dans leur vie commune.

Laury et Antonin font partie des nombreux candidats de Mariés au premier regard qui ont critiqué le montage de l'émission, l'accusant d'exagérer des situations, de scénariser des moments ou de couper des séquences importantes. Ces révélations soulignent la différence entre la réalité des participants et la version télévisée, souvent plus dramatique pour les besoins du divertissement





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