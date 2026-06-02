Laury et Antonin : toujours ensemble après leur mariage à Gibraltar

Les amoureux de Mariés au premier regard se sont confiés sur leurs projets à deux. Ils ont parlé de leur relation et de leurs projets pour l'avenir, notamment la fondation de leur famille et la réunion de leurs familles respectives.

Après leur mariage à Gibraltar , Laury et Antonin sont toujours ensemble. Ils ont donné de leurs nouvelles et ont annoncé qu'ils ont deux bébés en route.

Les amoureux ont également parlé de leurs projets à deux, notamment la réunion de leurs familles respectives et la fondation de leur famille. Ils ont également mentionné que leur relation est très forte et qu'ils sont compatibles à 90%. Malgré les critiques et les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, ils sont déterminés à faire face à la vraie vie ensemble.





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