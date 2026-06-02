Laury et Antonin (Mariés au premier regard) se confient sur leur quotidien et leur complicité huit mois après l'émission

Le couple emblématique de la saison 10, doté d'une compatibilité record de 90%, dévoile les petites habitudes et les manies qui rythment leur vie amoureuse depuis leur union. Entre rires incontrôlables, taquineries et acceptation des différences, ils témoignent d'une alchimie solide. Antonin revient aussi sur ses doutes initiaux et l'échange décisif qui l'a poussé à participer. Un portrait intime qui illustre la réussite du concept 'l'amour au premier regard'.

Laury et Antonin, couple phare de la dixième saison de Mariés au premier regard, avec un taux de compatibilité record de 90%, se confient sur leur quotidien huit mois après leur union.

Ils décrivent une connexion émotionnelle immédiate et une alchimie qui perdure malgré quelques différences. Laury parle de ses fous rires incontrôlables lorsqu'elle est fatiguée, tandis qu'Antonin évoque l'habitude de Laury de toujours s'endormir avant lui, mais de se lever plus tôt. Ces petites manies deviennent des sujets de taquinerie et renforcent leur complicité.

Antonin révèle avoir eu des doutes avant de participer à l'émission, mais qu'une conversation avec un ancien participant emblématique l'a rassuré sur l'aspect humain et bienveillant du programme. Aujourd'hui, il ne regrette pas son choix. Le couple incarne l'idée de l'amour au premier regard et montre que leur histoire n'est pas près de s'arrêter.

Parallèlement, l'article mentionne d'autres actualités liées à l'émission, comme Jenna qui a présenté son compagnon Laurent à sa fille, Perrine qui a pris la parole après des critiques, et Mathieu qui révèle être de nouveau en couple après son divorce. Freddy Horion, tueur en série, a également été libéré après 47 ans de détention. La journaliste, spécialisée en divers sujets, signe ce reportage mêlant faits divers, société et divertissement





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