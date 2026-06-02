Laury et Antonin de 'Mariés au premier regard' : leur histoire d'amour perdure après l'émission

Le couple, qui détient le record de compatibilité dans l'émission, revient sur son évolution positive et sa gestion de la notoriété. Entre découverte de soi, confiance mutuelle et projets communs, ils témoignent de la solidité de leur relation.

Laury et Antonin, couple phare de l'émission de télé-réalité 'Mariés au premier regard', continuent d'afficher leur bonheur plusieurs mois après leur rencontre. Leur histoire, qui a débuté à Gibraltar, a été marquée par une compatibilité record de 90%, le taux le plus élevé sur dix saisons.

Malgré des doutes initiaux, surtout de la part de Laury en raison de ses expériences passées, ils ont décidé de rester mariés à la fin du programme. Huit mois après le tournage, ils se disent épanouis et fiers de la bienveillance des messages qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux, même si Laury a redouté la réaction du public.

Leur expérience les a amenés à voyager ensemble, comme à Zanzibar, et ils envisagent l'avenir avec sérénité, fort de leur alchimie et de leur authenticité assumée





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