Laurie Cholewa révèle sa double mastectomie après un cancer du sein et l'importance des antécédents familiaux

L'animatrice Laurie Cholewa a choisi de se faire retirer les deux seins après un diagnostic de cancer du sein, une décision influencée par un lourd passé familial marqué par la maladie. Elle explique les raisons de ce choix radical, l'importance des examens de dépistage et invite à briser les tabous.

L'animatrice Laurie Cholewa a révélé avoir subi une double mastectomie à la suite d'un diagnostic de cancer du sein . Cette décision, qu'elle qualifie elle-même de radicale, intervient dans un contexte familial marqué par la maladie.

Elle a perdu son père d'un cancer du pancréas à 54 ans, sa mère a eu une double ablation des seins à 38 ans, et sa grand-mère maternelle a également été touchée par un cancer du sein. Face à ces antécédents, Laurie Cholewa a choisi l'ablation préventive des deux seins pour limiter au maximum le risque de récidive, une opération qui reste parfois taboue car elle touche à un symbole fort de la féminité.

Elle a toutefois souligné que les techniques de reconstruction immédiate permettent désormais d'atténuer cet aspect. L'expérience de Laurie Cholewa met également en lumière l'importance des examens de routine dans le dépistage du cancer du sein. Bien qu'elle suivait un protocole médical renforcé avec des IRM en complément des mammographies et des palpations, elle a admis avoir négligé l'auto-palpation, se disant trop prise en charge par les professionnels de santé.

C'est finalement lors d'un contrôle médical de routine qu'une tumeur, jusque-là indétectable, a été découverte. Ce témoignage rappelle que même un suivi attentif ne garantit pas une détection immédiate et que chaque mesure de vigilance compte. Le cancer du sein reste une pathologie fréquente : plus de 60 000 cas ont été diagnostiqués en France en 2023, selon l'Institut national du Cancer.

Lorsqu'il est pris en charge à un stade précoce, le taux de survie avoisine les 90 %, ce qui souligne l'importance du dépistage et de l'information. Laurie Cholewa a conclu avec un message d'espoir : 'Ce n'est pas synonyme d'issue fatale. Plus on est informé, plus on est solide pour l'affronter quand ça tombe.

' Sa démarche s'inscrit dans un mouvement plus large de lutte contre le tabou entourant cette maladie, comme en témoignent d'autres personnalités qui partagent publiquement leur expérience, qu'il s'agisse de Caroline Receveur, d'Evelyne Dhéliat ou de la chanteuse Rose. Ces prises de parole contribuent à normaliser le débat et à encourager les femmes à être proactive face à leur santé





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