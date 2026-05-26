Laurie Cholewa reveals double mastectomy for cancer treatment

Laurie Cholewa, an animator on Canal +, has chosen to undergo a double mastectomy to treat her cancer. She has also discussed the challenges of her treatment and the importance of breaking taboos around the disease.

C’est moi qui l’ai proposé à mon médecin : Laurie Cholewa explique pourquoi elle a choisi d’avoir recours à une double mastectomie (ZAPTV). L’animatrice est revenue sur l’annonce de son cancer du sein, expliquant son choix d’avoir recours à une double mastectomie.

Vidéo Voici - VOICI - "C’est moi qui l’ai proposé à mon médecin" : Laurie Chalewa explique pourquoi elle a choisi d’avoir recours à une double mastectomie (ZAPTV) Je viens de me faire enlever les deux seins , a-t-elle confié, évoquant également un parcours médical éprouvant et sa volonté de lever les tabous autour de la maladie.

"J’ai envie d’être là pour mes enfants le plus longtemps possible. J’ai envie d’être grand-mère, de voir leur mariage" À partir du moment où le cancer rentre très tôt dans ma vie, il fallait que je le combatte de façon radicale.

J’avais envie d’en parler pour dire que l’on peut l’affronter, que le cancer c’est pas significatif forcément d’issue fatale, et plus on est informé, plus on est solide pour l’affronter Si le cancer est moins tabou qu’à une époque, la mastectomie l’est toujours, comme l’a regretté Laurie Cholewa.

"Ça touche à un symbole de féminité fort, qui est notre poitrine. C’est tabou aussi parce que y’en a pas non plus tant que ça" Pourquoi Laurie Cholewa a-t-elle demandé à son médecin d’avoir recours à une double mastectomie ? Dans la suite de cet entretien, Laurie Cholewa s’est épanchée sur son choix d’avoir recours à une double mastectomie. Une décision personnelle qui ne lui a pas été imposée par le diagnostic de son cancer.

Elle a également évoqué les maladies qui ont touché son cercle proche, comme le cancer du pancréas de son père, la double ablation des seins de sa mère à 38 ans, le pré-cancer au colon qu’elle a eu il y a trois ans et le cancer du sein qu’elle a eu elle-même. Après l’annonce de son cancer du sein, Laurie Cholewa a choisi de briser les tabous avec une transparence absolue.

Ce mardi 19 mai, l’animatrice de Canal + a publié un long message sur son compte Instagram pour raconter les coulisses médicales de sa double mastectomie. Entre sidération et reconstruction, elle lève le voile sur l’évolution de sa tumeur et sur son entrée au bloc opératoire. Laurie Cholewa a révélé qu’elle a terminé 16 chimios et a subi une double mastectomie pour limiter les risques de récidive.

Elle a également évoqué les suites difficiles de sa double mastectomie et sa volonté de lever les tabous autour de la maladie





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