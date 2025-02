Laurent Wauquiez se lance dans la course à la présidence des Républicains

Laurent Wauquiez, actuel patron des députés Les Républicains, annonce sa candidature à la tête du parti dans une interview au Figaro. Son programme s'articule autour de valeurs classiques de la droite française, avec une attention particulière portée à la sécurité et à la lutte contre les dangers qu'il voit incarnés par La France Insoumise. Le député LR profite de l'occasion pour adresser des tacles subtils à son rival, Bruno Retailleau, en suggérant qu'il n'est pas suffisamment dévoué à la fonction présidentielle.

Si vous appréciez « House of the Dragon », la série dérivée de Game of Thrones où une grande famille se déchire en guerre interne, vous allez adorer Les Républicains . Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez , annonce à son tour sa candidature à la présidence des Républicains, dans une interview au Figaro.

Son programme ne surprendra pas les partisans de la politique : « La droite doit faire entendre sa parole sur tous les sujets, sans exclusive : bien sûr la restauration de l’autorité, mais aussi la défense du travail et du mérite, le refus de l’assistanat, la lutte contre les normes et la bureaucratie qui étouffent. Enfin, la droite que je veux reconstruire doit être le premier rempart contre LFI qui est le véritable danger pour la République », détaille-t-il dans le quotidien. Wauquiez en profite également pour un petit tacle d’entrée de jeu sur son rival Bruno Retailleau en affirmant que « la France a besoin d’un ministre de l’Intérieur à temps plein ». Autre tacle tout en finesse : « Quelle est ma force ? Je ne dois rien à François Bayrou. » Allez, c’est dit et merci pour la bonne ambiance. « Le parti a besoin de tout sauf d’une guerre de chefs et j’ai tout fait pour l’éviter », assure Laurent Wauquiez, dont l’entourage a accusé la veille le ministre de l’Intérieur d’avoir pris la « lourde responsabilité » d’un conflit interne en lançant sa propre candidature à la tête du mouvement





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Les Républicains Laurent Wauquiez Bruno Retailleau Candidature À La Présidence Droite Française

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bruno Retailleau contre Laurent Wauquiez chez Les Républicains : vers une guerre des chefs « dévastatrice »Un bureau politique des Républicains se tient ce mercredi 5 janvier pour refonder le parti, sans président depuis le départ d’Eric Ciotti. Le contexte est tendu entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Les hostilités ont débuté dès mardi soir lors d’un dîner en tête à tête à Beauvau entre les deux hommes, rivaux potentiels pour prendre la tête du parti.

Lire la suite »

Bruno Retailleau brigue la présidence des Républicains contre Laurent WauquiezMalgré la volonté du leader des députés de droite de reporter l’élection du nouveau patron du parti pour éviter «la guerre des chefs», le ministre de l’Intérieur a décidé de se déclarer contre lui ce mercredi 12 février.

Lire la suite »

Laurent Wauquiez annonce sa candidature à la présidence des RépublicainsLaurent Wauquiez, patron des députés LR, annonce sa candidature à la présidence du parti et attaque son rival Bruno Retailleau, affirmant que la France a besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein. Il promet de rassembler la droite et s'engage à rencontrer les adhérents des fédérations LR.

Lire la suite »

«Refondation» de la droite : Laurent Wauquiez donne rendez-vous aux Républicains le 4 févrierINFO LE FIGARO - Un nouveau nom et de nouveaux statuts... Le chef des députés Droite républicaine doit présenter son projet pour LR lors d’un bureau politique.

Lire la suite »

Les Républicains: Wauquiez et Retailleau s'affrontent pour la successionLe duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains s'engage. Après l'annonce de Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez a confirmé sa candidature, promettant de rassembler la droite et de s'adresser à tous les électeurs de droite, même ceux qui ont voté Zemmour ou Macron.

Lire la suite »

Les Républicains : une 'guerre des chefs' entre Retailleau et Wauquiez peut-elle éclater ?Qui succèdera à Éric Ciotti à la tête des Républicains ? En interne, Laurent Wauquiez a fait savoir au ministre de l'Intérieur qu'il convoitait le poste.

Lire la suite »