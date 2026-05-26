Laurent Voulzy : 'Il m'a déjà appelé que pour ça' - La phrase tendre qu'il entend souvent d'Alain Souchon

Laurent Voulzy a parlé de son lien particulier avec Alain Souchon dans une émission de radio. Les deux artistes ont connu le succès grâce à leur collaboration. Laurent Voulzy a commencé sa carrière en 1967 et a signé des tubes comme J'ai dix ans et Allô maman bobo.

Laurent Voulzy révèle la phrase tendre qu'il entend souvent de la part d' Alain Souchon . Le chanteur de 77 ans a parlé de leur lien particulier dans une émission de radio.

Les deux artistes ont connu le succès grâce à leur collaboration. Laurent Voulzy a commencé sa carrière en 1967 et a signé des tubes comme J'ai dix ans et Allô maman bobo. Il a reçu plusieurs Victoires de la musique pour sa musique. En 2014, il a sorti un album commun avec Alain Souchon qui a remporté la Victoire de la musique de l'album de chansons de l'année.

Laurent Voulzy a également parlé de sa relation avec son ancienne compagne Véronique Jannot dans une émission de radio





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laurent Voulzy Alain Souchon Victoires De La Musique Chanson Française Carrière Musicale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'C'est pour faire chier un maximum de gens' : Laurent Gerra imagine Stéphane Bern interroger la 'créatrice' des pires cadeaux de la fête des mèresChaque matin, Laurent Gerra pastiche avec malice les déclarations chocs et les tics des personnalités.

Read more »

Axel Julien règle ses comptes avec Dijon : la rupture brutale avec Laurent LegnameAxel Julien a vivement réagi à son départ forcé de Dijon dans Le Bien Public. Le meneur français vise particulièrement Laurent Legname, son mentor historique devenu futur directeur sportif de la JDA.

Read more »

Pour 2027, les nouvelles ambitions de Laurent WauquiezEn retrait du bal des présidentiables, le chef des députés DR dit travailler en coulisse au futur rassemblement des candidats de la droite et du centre. Et joue déjà placé.

Read more »

Laurent Wauquiez attaque Paris pour l'accueil des JO d'Hiver 2030Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son conseiller attaquent Paris pour l'accueil des JO d'Hiver 2030 en concurrence avec Lyon

Read more »